(CNN) – Los científicos descubrieron nuevos detalles sobre la conexión entre el uso de ciertos productos para alaciar el cabello, como los alisadores químicos y los productos de planchado, y un mayor riesgo de cáncer en las mujeres.

Las investigaciones en curso sugieren que los productos químicos para alaciar el cabello se asocian a un mayor riesgo de ciertos cánceres relacionados con las hormonas, como el de mama y el de ovarios, y ahora, un nuevo estudio relaciona el uso de productos para alisar el cabello con un mayor riesgo de cáncer de útero. Los investigadores señalan que las mujeres negras pueden verse más afectadas por el mayor uso de estos productos.

El estudio, publicado este lunes en la revista académica Journal of the National Cancer Institute, estima que entre las mujeres que no utilizaron productos químicos para alisar el cabello en los últimos 12 meses, el 1,6% desarrolló cáncer de útero a los 70 años, pero alrededor del 4% de las mujeres que utilizan con frecuencia estos productos para alisar el cabello desarrollaron cáncer de útero a los 70 años.

Este hallazgo “también comunica que el cáncer de útero es realmente raro. Sin embargo, el hecho de que el riesgo se duplique es motivo de cierta preocupación“, afirma Chandra Jackson, autora del estudio e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental.

“En este estudio, las mujeres con un uso frecuente en el último año tenían un riesgo más de dos veces mayor de padecer cáncer de útero“, dijo. El uso frecuente se definió como más de cuatro veces en el año anterior.

El riesgo de cáncer fue más pronunciado en las mujeres negras

El nuevo estudio incluye datos de casi 34 mil mujeres de Estados Unidos, de entre 35 y 74 años, que rellenaron cuestionarios sobre su uso de determinados productos capilares, como permanentes, tintes, relajadores de ondas y alaciadores. Los investigadores, de los Institutos Nacionales de Salud, también hicieron un seguimiento de la incidencia de los diagnósticos de cáncer dentro del grupo de estudio.

Los investigadores descubrieron una fuerte asociación entre los productos para alaciar el cabello y los casos de cáncer de útero, pero el uso de otros productos capilares, como los tintes y las permanentes o los productos para crear ondas, no se asoció con el cáncer de útero.

Los datos del estudio también mostraron que la asociación entre los productos para alaciar el cabello y los casos de cáncer de útero era más pronunciada en el caso de las mujeres de raza negra, que representaban solo el 7,4% de las participantes en el estudio, pero el 59,9% de las que declararon haber utilizado alguna vez productos de alaciado.

Es probable que varios factores influyan en el uso frecuente de productos para alisar el cabello: los estándares de belleza eurocéntricos, las presiones sociales ejercidas sobre las mujeres negras y latinas en los lugares de trabajo en relación con las microagresiones y la amenaza de discriminación, junto con la versatilidad deseada para cambiar de peinado y expresarse.

“La conclusión es que la exposición parece ser mayor entre las mujeres negras“, dijo Jackson.

“Basándonos en el conjunto de la literatura en esta área, sabemos que los productos para el cabello comercializados directamente para los niños y las mujeres negras han demostrado contener múltiples sustancias químicas asociadas con la alteración de las hormonas, y estos productos comercializados para las mujeres negras también han demostrado tener formulaciones químicas más duras”, dijo. “Además, sabemos que las mujeres negras tienden a utilizar varios productos simultáneamente, lo que podría contribuir a que tengan de media mayores concentraciones de estas sustancias químicas disruptoras de hormonas en su organismo”.

Los investigadores no recopilaron información sobre las marcas o los ingredientes de los productos capilares que utilizaban las mujeres, pero escribieron en el documento que varias sustancias químicas identificadas en los productos de alaciado químico podrían contribuir a la mayor incidencia de cáncer de útero observada en su estudio.

“Hasta donde sabemos, este es el primer estudio epidemiológico que examina la relación entre el uso de productos de alaciado para el cabello y el cáncer de útero“, dijo Alexandra White, jefa del grupo de Epidemiología del Medio Ambiente y el Cáncer del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental y autora principal del estudio, en un comunicado de prensa.

“Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos en diferentes poblaciones, para determinar si los productos para el cabello contribuyen a las disparidades de salud en el cáncer de útero, y para identificar los productos químicos específicos que pueden estar aumentando el riesgo de cánceres en las mujeres”.

Un área de investigación nueva y creciente

Algunas sustancias presentes en los productos para alisar el cabello, especialmente los más utilizados y comercializados por las mujeres negras y latinas, son sustancias químicas que alteran las hormonas, afirma Tamarra James-Todd, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, que no participó en el nuevo estudio, pero que ha dirigido por separado algunas de las primeras investigaciones que han encontrado vínculos entre los productos para el cabello y el cáncer.

“Modifican los procesos hormonales normales de nuestro cuerpo. Por tanto, tiene sentido estudiar los cánceres que están mediados por las hormonas”, dijo, y añadió que las sustancias químicas que alteran las hormonas podrían afectar también a otras partes del cuerpo.

“El reto es que el impacto de estas sustancias químicas podría no limitarse a los procesos hormonales, sino que también podrían afectar a otros sistemas, como el inmunológico y el vascular. Comprender cómo actúan estas sustancias químicas más allá del sistema hormonal es todavía un área de investigación nueva y creciente”, señaló James-Todd a CNN.

“Así que podría ser que la forma en que estas sustancias químicas están operando es a través de la alteración no solo de las respuestas hormonales, sino también mediante la alteración de las respuestas inmunes o incluso vasculares“, agregó. “Todos estos procesos están relacionados con el cáncer”.

Aunque el nuevo estudio está “bien hecho” y muestra una asociación entre los productos químicos para alisar el cabello y un mayor riesgo de cáncer de útero, no puede determinar que los productos causen directamente el cáncer, señaló en un correo electrónico a CNN el Dr. Otis Brawley, profesor de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y exdirector médico de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

“No se puede demostrar la causa, podría ser mera asociación“, afirmó Brawley, que no participó en el nuevo estudio.

Sin embargo, “la cuestión de cómo resolver esto es difícil. Lo ideal desde el punto de vista científico es realizar un ensayo aleatorio con 40 mil personas, más o menos; 20 mil con uso regular de productos químicos de alaciado para el pelo y 20 mil que nunca los hayan usado y hacerles un seguimiento durante 20 años”, dijo, y añadió que, en este momento, “es imposible que la ciencia responda mejor que” el reciente estudio.