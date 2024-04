(CNN/CNN Chile) – El príncipe William volvió a sus funciones públicas oficiales este jueves por primera vez desde que su esposa, Catherine, la princesa de Gales, revelara su diagnóstico de cáncer.

El príncipe de Gales visitó la organización benéfica de redistribución de alimentos “Surplus to Supper” en Surrey como parte de sus compromisos de este jueves por la mañana.

William ayudó en la cocina de la organización benéfica, colaborando en la preparación de comidas.

Más tarde, este jueves, tiene previsto visitar un centro juvenil en el oeste de Londres que recibe ayuda de la organización benéfica.

El pasado 22 de marzo, Catherine reveló que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las “primeras etapas” de tratamiento.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer“, dijo la princesa en ese entonces.