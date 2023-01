La autobiografía del príncipe Harry, En la sombra (Spare en inglés), salió a la venta este martes y está siendo todo un éxito en ventas en Reino Unido. Más de 400 mil copias vendidas convirtiéndose en el libro de no ficción más vendido durante su primer día en las librerías.

El duque de Sussex, en su entrevista con Stephen Colbert, criticó el rol de la prensa británica al sacar de contexto parte de su libro, en donde afirma haber matado a 25 talibanes mientras servía al ejército británico: “lo más importante aquí no es sólo el contexto, si no la razón por la que decidí compartir esto en mi libro”. Además señaló que al compartir este tipo de detalles sin ninguna vergüenza ayuda a reducir el número de suicidios de los veteranos del ejército.

"Without a doubt, the most dangerous lie that they have told, is that I somehow boasted about the number of people I killed in Afghanistan." — Prince Harry tells #Colbert, adding that his "words are not dangerous," but the spin on his "words are very dangerous." #Spare pic.twitter.com/FnjEZ0QnQl

— The Late Show (@colbertlateshow) January 10, 2023