(CNN) – Un juez federal le dio al Departamento de Seguridad Nacional hasta el próximo martes para decidir cómo manejará la solicitud de un grupo de expertos conservador de los registros de inmigración de Estados Unidos del Príncipe Harry.

La Fundación Heritage le ha pedido al gobierno de los EE. UU. a través de la Ley de Libertad de Información que vea su solicitud de visa, citando su admisión de uso recreativo de drogas en el pasado en sus memorias. El grupo cuestiona si los funcionarios de inmigración concedieron correctamente la solicitud del Príncipe Harry, ya que la admisión del consumo de drogas en el pasado puede ser motivo para rechazar una solicitud de visa.

En una audiencia el martes en Washington, DC, el juez federal Carl Nichols le dio al DHS hasta el 13 de junio para determinar si acelerará o responderá a una solicitud de registros.

Varias agencias dentro del departamento, incluida la Patrulla Fronteriza de EE. UU., han denegado las solicitudes de FOIA, pero la sede de la agencia aún no ha tomado una determinación.

En documentos judiciales, el DHS señaló que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. rechazó originalmente las solicitudes de Heritage porque el grupo no tenía la autorización o el consentimiento del Príncipe Harry para divulgar la información.

“La visa de una persona… es confidencial”, dijo el abogado del DHS, John Bardo, en la corte el martes.

Los abogados del DHS también han dicho que una orden judicial para acelerar las solicitudes de FOIA no es apropiada en el caso ya que Heritage, entre otras cosas, no ha demostrado cómo sufrirán un daño irreparable si la información no se divulga rápidamente.