El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una entrevista con el Príncipe Andrew como parte de su investigación criminal sobre la supuesta red de tráfico sexual que alguna vez fue operada por Jeffrey Epstein, según una persona familiarizada con el tema.

La solicitud, iniciada en la oficina del Fiscal Federal de Manhattan, es parte de una solicitud de tratado de asistencia legal mutua -una forma de cooperación entre países para la asistencia en la investigación o juicio de delitos penales- presentada a la Oficina Central del Reino Unido, según la fuente.

Un portavoz de la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Nick Biase, dijo: “no puedo comentar públicamente sobre las comunicaciones con gobiernos extranjeros sobre asuntos de investigación, incluida la confirmación o la negación de la existencia de dichas comunicaciones”.

En una declaración el lunes, el equipo legal del Príncipe Andrew dijo que “cualquier búsqueda de una solicitud de asistencia legal mutua sería decepcionante“.

Lee también: 5 claves que debes saber de “Asquerosamente rico”, la serie sobre los abusos sexuales de Jeffrey Epstein

Su equipo legal dijo que el Departamento de Justicia les había dicho “que el Duque no es y nunca ha sido ‘blanco’ de sus investigaciones criminales sobre Epstein” y que el Príncipe Andrew “ha ofrecido al menos tres veces este año su asistencia como testigo al Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

Al criticar lo que describieron como una violación de la confidencialidad por parte del Departamento de Justicia, dijeron que al afirmar que el Príncipe Andrew no ha cooperado, “tal vez buscan publicidad en lugar de aceptar la asistencia ofrecida”.

El Palacio de Buckingham y el Ministerio del Interior del Reino Unido no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Aunque Epstein murió en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales de abuso sexual de niñas menores de edad y por dirigir una red de tráfico sexual, los fiscales han seguido investigando a las personas que creen que ayudaron a Epstein a llevar a cabo una supuesta operación de tráfico sexual de varios años.

El príncipe Andrew ha recibido presión pública para explicar su relación con Epstein y las afirmaciones de una de sus acusadoras, Virginia Roberts Giuffre. Ella ha denunciado que se vio obligada a tener encuentros sexuales con el príncipe mientras era menor de edad.

En una presentación de la corte federal de 2015, Giuffre sostuvo que Epstein la obligó a realizar actos sexuales con varios hombres prominentes, incluido el Príncipe Andrew en 2001. Todos ellos han negado las acusaciones.

Lee también: De Michael Jackson al Vaticano: Lo que sabemos sobre las supuestas filtraciones difundidas por Anonymous

En una entrevista de la BBC en noviembre, el príncipe Andrew dijo que nunca había conocido a Giuffre y sugirió que una foto de los dos podría haber sido manipulada.

“Puedo decirte categóricamente que no recuerdo haberla conocido en absoluto. No recuerdo haberme tomado una fotografía y he dicho de manera constante y frecuente que nunca tuvimos ningún tipo de contacto sexual”, dijo.

También dijo después de aparecer en la BBC que estaba “dispuesto a ayudar a cualquier agencia policial apropiada en sus investigaciones, si fuera necesario”.

El príncipe dijo que estaría dispuesto a testificar o dar una declaración bajo juramento sobre el caso, pero que “tendría que tomar todos los consejos legales”.

Posteriormente, el FBI y los fiscales federales contactaron al abogado del príncipe Andrew para entrevistarlo sobre Epstein, pero el equipo del príncipe Andrew brindó “nula” cooperación, según el fiscal federal Geoffrey Berman en Manhattan, quien dio el infrecuente paso de manifestar públicamente sus frustraciones con el tema.

Lee también: Carolina Parsons responde tras aparecer en la supuesta lista de Jeffrey Epstein filtrada por Anonymous

“Es justo que la gente sepa si el Príncipe Andrew ha cumplido con ese compromiso público”, dijo Berman en una conferencia de prensa en enero frente a la mansión Epstein en Manhattan.

“Hasta la fecha, el Príncipe Andrew ha brindado cero cooperación“.

Casi dos meses después, Berman dijo que el príncipe Andrew había “cerrado completamente la puerta” a cooperar voluntariamente con su investigación y dijo que su oficina estaba “evaluando sus opciones”. Pero el equipo legal del príncipe Andrew respondió el lunes que “estas declaraciones eran inexactas y no deberían haberse hecho”.

Amy Woodyatt y Sebastian Shukla de CNN contribuyeron a este informe.