(CNN) – El príncipe y la princesa de Gales expresaron su gratitud por las muestras de apoyo que han recibido del público tras el anuncio de que Catherine, princesa de Gales, padece cáncer.

“El príncipe y la princesa están enormemente conmovidos por los amables mensajes de la gente aquí en el Reino Unido, en toda la Mancomunidad Británica y en todo el mundo en respuesta al mensaje de su alteza real. Están muy conmovidos por la calidez y el apoyo del público y están agradecidos por la comprensión de su petición de privacidad en este momento”, dijo el sábado un portavoz del Palacio de Kensington.

La princesa, conocida como Kate, describió su diagnóstico como una “enorme conmoción” en un video publicado en redes sociales.

La noticia llega dos meses después de que la princesa se apartara de la vida pública tras ser operada de una afección abdominal no cancerosa, según informó entonces el Palacio de Kensington. Desde entonces, Catherine se ha enfrentado a fuertes especulaciones sobre su salud.

