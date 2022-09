(CNN) – El Palacio de Buckingham publicó una fotografía del lugar donde finalmente descansan los restos de la reina Isabel II, ubicados en la Capilla San Jorge, tras su entierro en Windsor el pasado lunes.

El 19 de septiembre por la noche una lápida grabada con el nombre de la difunta monarca fue instalada en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI, un anexo de la capilla principal, después de un servicio privado al que asistió su familia.

La losa está tallada a mano sobre mármol negro belga y presenta incrustaciones de letras de latón con los nombres de sus padres, el rey Jorge VI y la reina Isabel, seguidos del nombre de la difunta reina, junto con el de su esposo, el príncipe Felipe. Una estrella separa a las dos parejas reales, y los años de nacimiento y muerte están inscritos junto a cada nombre.

Los cuatro miembros de la realeza eran miembros de la Orden de la Jarretera, la orden de caballería más importante del país que se remonta a la época medieval y al reinado de Eduardo III. Los miembros de la orden fueron elegidos personalmente por el soberano en reconocimiento al servicio dado a la nación e incluye a varios miembros de la familia real, ex primeros ministros y otras figuras importantes. El hogar espiritual de la orden es la Capilla de San Jorge.

La reina fue enterrada después de un funeral de Estado en la Abadía de Westminster, en Londres, al que asistieron líderes de todo el mundo. Más de 26 millones de personas en el Reino Unido sintonizaron sus televisores para ver el funeral, el primero de un monarca británico en ser televisado.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022