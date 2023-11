(EFE) – La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, siglas en inglés) informó este lunes la detección del primer caso de gripe porcina H1N2 en un ser humano.

El contagio fue detectado durante “un proceso de seguimiento rutinario” del virus de la gripe, después de dar positivo en un test efectuado por el médico de esta persona al presentar “síntomas respiratorios”, explicó hoy la UKHSA en un comunicado.

La nota señaló que el individuo padeció una “enfermedad leve” y que se “ha recuperado totalmente” del subtipo del virus de la gripe porcina (o influenza porcina).

UKHSA has detected a single confirmed human case of influenza A(H1N2)v, which is the first detection of this strain of flu in a human in the UK. We are monitoring the situation closely.

Read more in our news story: https://t.co/TqZ3kt1uEG

— UK Health Security Agency (@UKHSA) November 27, 2023