(CNN Brasil) – El presidente Jair Bolsonaro señaló que el proceso de privatización de Petrobras duraría unos cuatro años. En entrevista con Rede TV, el mandatario sostuvo que hay una “caja negra” en la empresa.

Según Bolsonaro, hoy Petrobras funciona como un “semiestado con monopolio”. “La privatización de Petrobras, si todo va bien, llevará 4 años. Es muy complicado, lo que no puede hacer Petrobras es ser una empresa semiestatal con monopolio en Brasil”, aseguró.

Bolsonaro criticó la ganancia de la empresa petrolera y confesó que no entiende, en detalle, cómo funciona la paridad de precios internacionales. Según él, debe haber más transparencia en el dispositivo, lo que significa que el valor del aceite vendido por la empresa sigue los mercados internacionales.

“Ya cambiamos al Ministro de Minas y Energía y estamos buscando cambiar al presidente de Petrobras. Lo que sí sabemos es que hay una caja negra. A menudo, usted no tiene información. Lo que pasa con la paridad de precios internacionales: queremos saber la mecánica de la misma. (…) Parece que esta paridad no necesita ser registrada automáticamente, tiene un espacio de hasta un año. Al final del año, haces una cuenta de llegada con miras a la ganancia de Petrobras y una parte va para el Gobierno Federal. No quiero poner R$ 22 mil millones en mi bolsillo cada tres meses, quiero devolvérselo a la gente”, explicó.

A su vez,, el mandatario también comentó la decisión de la ANS que autorizó un aumento del 15% en los planes de salud.

“La Agencia Nacional de Salud ha aumentado los planes de salud ahora. Ya me he puesto en contacto con los parlamentarios. Una parlamentaria de Espírito Santo, la Sra. (Soraya) Manato (PTB), presentó un proyecto de ley en la Cámara. ¿Aumento del 15% del plan de salud? Iba a decir una mala palabra aquí, pero no lo haré. No es justo”, concluyó.