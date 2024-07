Presidente de Israel agradece a Biden por ser un “verdadero aliado” del pueblo judío

(EFE) – El presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeció a Joe Biden por ser un “verdadero aliado del pueblo judío”, poco después de que el presidente estadounidense anunció su retirada de la contienda electoral.

“Quiero extender mi más sincero agradecimiento a Joe Biden por su amistad y su firme apoyo al pueblo israelí a lo largo de sus décadas de carrera”, escribió Herzog en la red social X.

“Como primer presidente de Estados Unidos que visitó Israel en tiempos de guerra, como receptor de la Medalla de Honor Presidencial israelí y como verdadero aliado del pueblo judío, es un símbolo del vínculo inquebrantable entre nuestros dos pueblos”, añadió.

