El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dio positivo en una prueba de COVID-19, según informó a través de una cadena de radio y televisión esta noche.

“Durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares, y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo no he podido quedarme en casa”, dijo.

Hernández añadió que continuará con sus labores por medio del teletrabajo en el Hospital Militar de Tegucigalpa.

Asimismo, informó que la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, también dio positivo al test, pero asintomática.

Tras conocerse la noticia, su par de Guatemala, Alejandro Giammattei, le envió unas palabras de apoyo a través de su cuenta de Twitter. “Solidarizo con el presidente de Honduras y la primera dama, lamentando su resultado positivo en la prueba COVID-19. Elevo mis oraciones por su pronta recuperación y les expreso mis muestras de consideración, respeto y estima”, escribió.