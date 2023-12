El presidente Gabriel Boric dio un punto de prensa tras asistir al cambio de mando en Argentina y sostuvo que “más allá de las conocidas y públicas diferencias que pueda tener con el presidente Javier Milei, deseo, por el bien del pueblo argentino, que tenga una buena gestión y que sea lo mejor para su patria”.

“Quiero que sepan que, como representantes del Estado, el seguir afianzando nuestras relaciones no es una tarea solo personal y, tal como lo comentamos con el presidente de Argentina, nosotros pasamos, pero nuestros pueblos quedan. Por eso, he venido a este cambio de mando porque me parece que es lo que correspondía en función de la histórica relación entre Chile y Argentina”, agregó.