La presidenta del parlamento europeo, Roberta Metsola, le dio la bienvenida a la solicitud ingresada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, para integrar la Unión Europea (UE).

“Vamos a trabajar para que se concrete”, aseguró Metsola.

En ese sentido, la líder afirmó que “no se puede ser neutral entre el fuego y los bombardeos. Condeno la agresión militar de Rusia contra Ucrania en los términos más enérgicos posibles, expreso mi solidaridad con todos los que sufren”.

