(CNN) – El Premio Nobel de Química 2023 ha sido otorgado a un trío de científicos que trabajaron para descubrir y desarrollar puntos cuánticos, utilizados en luces LED y pantallas de televisión, así como por cirujanos para extirpar tejido canceroso.

El reconocimiento lo obtuvieron Moungi Bawendi, Louis Brus y Alexei Ekimov, según anunció el miércoles el Comité del Nobel de Química en Estocolmo (Suecia).

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

“Durante mucho tiempo, nadie pensó que alguna vez se podrían producir partículas tan pequeñas. Pero los galardonados de este año lo consiguieron”, afirmó Johan Aqvist, presidente del comité.

El comité explicó cómo el trabajo de los científicos había contribuido al desarrollo de los puntos cuánticos:

Today quantum dots are an important part of nanotechnology’s toolbox. The 2023 #NobelPrize laureates in chemistry have all been pioneers in the exploration of the nanoworld. pic.twitter.com/Yjj3FqpM2X — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

En la década de 1980, Ekimov creó efectos cuánticos dependientes del tamaño en vidrio coloreado. “El color provino de nanopartículas de cloruro de cobre y Ekimov demostró que el tamaño de las partículas afectaba el color del vidrio mediante efectos cuánticos“, dijo el comité.

Unos años más tarde, Brus se convirtió en el primer científico en demostrar efectos cuánticos dependientes del tamaño en partículas que flotan libremente en un líquido.

En 1993, Bawendi cambió la producción química de puntos cuánticos, dando como resultado lo que el comité llamó “partículas casi perfectas”. Este desarrollo permitió que los puntos se utilizaran en aplicaciones.

In 1993, chemistry laureate Moungi Bawendi revolutionised the methods for manufacturing quantum dots, making their quality extremely high – a vital prerequisite for their use in today’s nanotechnology.#NobelPrize pic.twitter.com/VSkyvr47l0 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

El comité publicó sin darse cuenta los nombres de los tres científicos horas antes del anuncio oficial.

El periódico sueco Aftonbladet informó sobre una copia de un correo electrónico que, según dijo, era de la academia, indicó Reuters.

Aqvist dijo a Reuters: “Es un error de la Real Academia Sueca de Ciencias. Nuestra reunión comienza a las 09:30 (hora de Europa central), por lo que aún no se ha tomado ninguna decisión”.

Bawendi, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Brus, profesor emérito de la Universidad de Columbia, son estadounidenses. Ekimov es ruso y trabaja para Nanocrystals Technology Inc.