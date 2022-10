(CNN) – Ales Bialiatski, defensor de los derechos humanos de Bielorrusia, la organización rusa de derechos humanos Memorial, y la organización ucraniana de derechos humanos Center for Civil Liberties ganaron el Premio Nobel de la Paz 2022, se anunció este viernes.

Los ganadores fueron honrados por “un esfuerzo sobresaliente para documentar crímenes de guerra, abusos de los derechos humanos y abuso de poder” en sus respectivos países.

“Durante muchos años han promovido el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo el Comité Noruego del Nobel.

Su victoria se produce siete meses después de que Rusia emprendiera una guerra a gran escala contra Ucrania, con la ayuda de Bielorrusia.

El grupo ucraniano, Center for Civil Liberties, se ha “comprometido en esfuerzos para identificar y documentar los crímenes de guerra rusos contra la población civil ucraniana”, señaló el comité.

“En colaboración con socios internacionales, el centro está desempeñando un papel pionero con miras a hacer que los culpables rindan cuentas por sus crímenes”.

Memorial fue fundado en 1987 y, después de la caída de la Unión Soviética, se convirtió en uno de los organismos de control de derechos humanos más destacados de Rusia. Ha trabajado para exponer los abusos y atrocidades de la era estalinista.

El grupo fue clausurado por los tribunales rusos el año pasado, en un duro golpe para las vaciadas organizaciones de la sociedad civil del país.

Reiss-Andersen sostuvo que el premio no pretende enviar un mensaje al presidente ruso, Vladímir Putin, ni a ninguna otra persona, pero agregó que él representa “un gobierno autoritario que está reprimiendo a los activistas de derechos humanos”.

El año pasado, los periodistas perseguidos Maria Ressa y Dmitry Muratov ganaron el premio. Entre los ganadores anteriores están Nelson Mandela, el Dalai Lama, Malala Yousafzai y Barack Obama.

El activista bielorruso Ales Bialiatski es el fundador de Viasna (Primavera), una organización de derechos humanos que ha documentado y protestado por el uso de la tortura por parte de las autoridades contra los presos políticos.

Como uno de los iniciadores del movimiento democrático que surgió a mediados de la década de 1980 en Bielorrusia, “dedicó su vida a promover la democracia y el desarrollo pacífico en su país de origen“, según el comité.

Las autoridades gubernamentales han buscado durante mucho tiempo silenciarlo. Ha estado detenido sin juicio desde 2020.

A pesar de esta “tremenda dificultad personal, Bialiatski no ha cedido ni un ápice en su lucha por los derechos humanos y la democracia en Bielorrusia”, dijo el comité.

