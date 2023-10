(CNN) – El Premio Nobel de la Paz 2023 fue otorgado a Narges Mohammadi, por “su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”, anunció el viernes en Oslo (Noruega) el Comité Noruego del Nobel.

El nombre de Mohammadi se ha convertido en sinónimo de lucha por los derechos humanos en Irán, una batalla que le ha costado casi todo.

“Su valiente lucha ha tenido un tremendo coste personal. En total, el régimen la ha detenido 13 veces, condenado cinco veces y sentenciado a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos“, declaró Berit Reiss-Andersen, presidenta del comité, en la ceremonia de anuncio.

“En estos momentos, la Sra. Mohammadi sigue en prisión”, afirmó.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023