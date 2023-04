La ley castiga con multas y hasta dos meses de cárcel a las mujeres que no se cubren con un velo, pero además las autoridades están barajando otras opciones, como la privación de servicios bancarios. A principios de mes, los Ministerios de Educación y Salud anunciaron que no permitirán asistir a las universidades ni institutos, a las estudiantes que no usen la prenda.