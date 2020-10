(CNN en Español) — Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis que enfrenta cargos de homicidio por la muerte de George Floyd, depositó una fianza de US$ 1 millón el miércoles, según indican los registros judiciales.

“Puedo confirmar que ya no está bajo nuestra custodia”, dijo Sarah Fitzgerald, portavoz del Departamento Correccional de Minnesota.

Chauvin fue liberado del correccional de Oak Park Heights, en el este de Minneapolis, justo después de las 11:00, indica la lista de la cárcel del condado de Hennepin. Su liberación fue condicional, según los registros, aunque los detalles no estaban disponibles de inmediato.

Según registros penitenciarios divulgados por los medios locales, Chauvin, que se encontraba detenido desde mayo y debe comparecer ante los tribunales en marzo próximo por la muerte de Floyd.

No está claro quién pagó la fianza. La Asociación de Agentes de Policía y Paz de Minnesota, que mantiene un fondo de defensa legal, no aportó el dinero, dijo un portavoz. La Federación de Agentes de Policía de Minneapolis no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

El policía 44 años es el último de los cuatro ex agentes implicados en la muerte de Floyd que sale en libertad condicional a la espera de juicio, luego de sus ex compañeros Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane, quienes son acusados de complicidad en el asesinato por no haber hecho nada por evitarla.

Chauvin enfrenta cargos de homicidio intencional sin premeditación y homicidio involuntario por la muerte de Floyd el 25 de mayo.

Un video video capturó a Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd durante casi ocho minutos. Esto mientras Floyd le decía a él y a otros tres agentes que no podía respirar.

La muerte de Floyd provocó indignación y los manifestantes tomaron las calles de muchas ciudades de Estados Unidos, así como de otros lugares del mundo, para condenar la brutalidad policial y la injusticia racial.

En agosto, Chauvin le pidió a un juez que desestimara los cargos y dijo que no hay una causa probable que los respalde, según documentos judiciales.