“Es difícil combatir con armas de la democracia a las dictaduras, pero son las únicas que tenemos”. Esta frase es parte de la última entrevista que el expresidente Sebastián Piñera tuvo con CNN en Español en noviembre pasado.

El exmandatario murió este martes luego de que el helicóptero que estaba piloteando capotó sobre el Lago Ranco, en la Región de los Ríos.

El presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional e instruyó la realización de un funeral de Estado con todas las ceremonias republicanas que conlleva.

¿Qué dijo Piñera?

El 8 de noviembre de 2023, el periodista Fernando Del Rincón le hizo la última entrevista a Sebastián Piñera por parte de la cadena CNN. En la instancia, abordó temas de contingencia, como el segundo proceso constituyente, el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero también materias macro como la economía en América Latina, la lucha contra corrupción y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Además, aprovechó el espacio para entregar sus reflexiones sobre el denominado progresismo y la defensa por la valores democráticos.

“Muchas veces cuando tenemos libertad y democracia no las defendemos, porque no las echamos de menos”, expresó. En ese sentido, Piñera ejemplificó sus declaraciones diciendo que es “un poco como el aire: cuando uno está respirado no siente la importancia del aire, pero espere que lo asfixien un poco y se va a dar cuenta de la importancia”.

“Por eso, una lección en América Latina es proteger nuestras libertades y nuestras democracias cuando las tenemos”, continuó, como el Estado de derecho, la libertad de expresión, la separación de poderes y evitar los abusos. “Eso es una lección: que la democracia y la libertad hay que protegerlas siempre, porque tienen enemigos muy poderosos, que a lo largo de la historia, han logrado muchas veces destruirlas. Eso significa grandes sacrificios y sufrimiento para los pueblos”.

De este modo, Piñera enfatizó que es mejor prevenir estos daños y combatirlos “con todo” antes de que sean una “metástasis”. De lo contrario, se hace complejo, aseguró.

“Es difícil combatir con armas de la democracia a las dictaduras, pero son las únicas que tenemos”, sentenció.