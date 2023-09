El expresidente Sebastián Piñera afirmó que, durante el estallido social, su segundo gobierno sufrió un “golpe de Estado no tradicional”.

Durante su visita a Argentina, con motivo del encuentro del Grupo Libertad y Democracia, el exmandatario dijo a Radio Mitre que lo ocurrido “fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas (…). Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia”.

“Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas, anarquistas que quisieron destruir nuestro país”, agregó.

“Afortunadamente, Chile resistió y después tuvimos un plebiscito por una Constitución en que -en mi opinión- volvimos a poner las cosas en su lugar y a comprender que los países avanzan cuando hay estabilidad política, que permita dar proyección, estabilidad hacia el futuro”, sentenció.

“El pdte. Boric no está conduciendo al país por el camino adecuado”

Piñera también fue consultado sobre su opinión respecto al gobierno del presidente Gabriel Boric. “Yo creo que no está conduciendo al país por el camino adecuado. Lo digo porque tenemos grandes problemas de estancamiento económico, de inseguridad, de falta de confianza y acuerdos básicos”, respondió.

En ese sentido, el exmandatario indicó que “Chile durante 30 años crecía con mucha fuerza, con mucho vigor, por eso pasamos de la medianía de la tabla a encabezar América Latina en términos de ingreso per cápita, desarrollo humano o cualquier otro indicador. Hoy día estamos muy estancados, no estamos creciendo, tenemos graves problemas de inseguridad (…) y también crimen narcotráfico y terrorismo en el sur de Chile”.

De este modo, “la izquierda cuando era oposición fue muy condescendiente con los delincuentes”, afirmó, “no los combatió con la fuerza que requería, justificaba la violencia como una forma de instrumento político. Por tanto, eso sembró un clima y también debilitó mucho a las policías, porque estaban permanentemente siendo atacadas”.

“Ese doble efecto de policías debilitados y una actitud de tolerancia frente la delincuencia ha producido un problema muy grande en Chile. No me gusta criticar a mi país fuera, tenemos muchos problemas, pero también tenemos muchas oportunidades”, expresó.

“Quiero ser un buen expresidente”

Finalmente, Piñera reiteró que no desea volver a ser presidente de la República, pero sí manifestó su intención de querer ser un “buen expresidente”: “Fui presidente dos veces, se lo agradezco mucho a mis compatriotas, porque es un gran honor y una tremenda responsabilidad, pero sí quiero ser un buen expresidente. Por tanto, no me jubilo de mis compromisos con Chile”.

“Quiero ser un buen expresidente que contribuya a mejorar la calidad de la política, a mejorar las políticas públicas, a lograr que nuestro país salga de este pantano de estancamiento que estamos”, concluyó.