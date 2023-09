(CNN) – El piloto de un pequeño avión de una sola hélice que cayó en picada y se estrelló después de arrojar humo rosa sobre una fiesta de revelación de género en Navolato, México, murió, dijeron las autoridades a CNN este domingo.

Un video que se volvió viral en las redes sociales mostraba a una pareja en una fiesta de celebración de revelación de género al aire libre frente a un cartel que decía “Oh Baby”, rodeada de globos rosas y azules.

Segundos después, una avioneta sobrevuela a la pareja y suelta humo rosa.

El avión comienza a elevarse y girar mientras se aleja de la pareja y el letrero, luego su ala izquierda se separa del fuselaje y comienza a girar en espiral hacia el suelo.

El coordinador de Ayuda y Desastres de la Cruz Roja de Sinaloa, Alan Francisco Rangel, señaló a CNN que paramédicos de la Cruz Roja de Navolato atendieron al piloto en San Pedro, municipio de Navolato, y luego lo trasladaron a un hospital local en estado grave.

“Fue en el hospital del IMSS (Instituto Mexicano de Seguro Social) de Navolato donde falleció”, dijo Rangel.

El nombre del piloto no fue revelado por las autoridades. Aún se desconoce la causa del accidente.

Las autoridades no reportaron más heridos tras el percance.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023