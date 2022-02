(CNN) – El expresidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que el mundo no debería confiar en la información que el presidente ruso Vladmir Putin y su oficina están transmitiendo sobre las negociaciones con Ucrania después de invadir el país.

“Quiero pedirles a todos los televidentes de CNN, a todas las personas del mundo, una solicitud muy simple: por favor, no confíen en Putin. No le crean a Putin. Y dos, no le tengan miedo a Putin”, dijo Poroshenko desde Kiev en una entrevista con CNN.

El Kremlin dijo este sábado que Putin ordenó el viernes detener el avance del ejército ruso en Ucrania a la espera de negociaciones, pero las operaciones se reanudaron luego de que el gobierno de Kiev supuestamente rechazara las conversaciones.

Un asesor presidencial ucraniano negó en la madrugada del sábado que Ucrania se hubiera negado a negociar.

En declaraciones a CNN el sábado, Poroshenko también mencionó el vuelo 17 de Malaysia Airlines, que fue derribado sobre el este de Ucrania en 2014 por un misil tierra-aire, matando a casi 300 personas. Funcionarios occidentales y una investigación dirigida por los holandeses dijeron que Putin es responsable del incidente, pero el mandatario ruso lo ha negado.

Se le preguntó a Poroshenko sobre la negativa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a aceptar una oferta de Estados Unidos de evacuación de la capital, Kiev, según la embajada de Ucrania en Gran Bretaña.

“Creo que ahora es un momento decisivo para mi nación. Cada persona toma una decisión por sí misma”, dijo Poroshenko sobre la decisión del actual presidente.

Poroshenko también dijo que está dispuesto a morir si es necesario y que está orgulloso de su pueblo y de su país.

“Si estoy listo, desafortunadamente, sí. Odio la idea de que mi país esté ocupado y creo que deberíamos hacer todo lo posible para proteger a la nación, proteger a la nación contra el agresor ruso”, dijo, señalando a las tropas de defensa detrás de él, “todos los jóvenes y viejos entienden perfectamente que tenemos este riesgo”.

“Pero muchos, la mayor parte, toman la decisión de tomar el rifle y proteger a la nación. Estoy orgulloso por esta gente. Estoy orgulloso de este país. Y estoy orgulloso de ser ucraniano”, dijo.