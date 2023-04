(CNN) – A las personas solteras se les debe honrar tanto como a las parejas y a las familias, dijo la Iglesia de Inglaterra, destacando la propia soltería de Jesús.

Un informe publicado este miércoles se centra en las familias y las relaciones adecuadas de una sociedad diversa, y uno de sus mensajes clave es “honrar la soltería y los hogares unipersonales“.

El informe Love Matters (El amor importa) lo realizó la Comisión de Arzobispos sobre Familias y Hogares, un grupo que establecieron en 2021 los arzobispos de Canterbury y York –Justin Welby y Stephen Cottrell, respectivamente– para recomendar maneras en que la Iglesia puede trabajar con las familias y los hogares, mientras se apoya en la tradición cristiana.

En un comunicado este miércoles, Welby dijo que el informe “nos anima a dar prioridad a las esperanzas, necesidades y aspiraciones de las familias, en toda su diversidad“.

Love Matters concluye una trilogía de informes, el primero sobre vivienda y el segundo sobre asistencia y apoyo.

La comisión reconoce que un número creciente de personas no viven en unidades familiares o de pareja, y que la soltería puede ser una “elección deliberada”.

Según la Oficina Nacional de Estadística, la cifra de personas que viven solas ha aumentado un 8,3% en una década hasta 2021. Ese año, la proporción de hogares unipersonales oscilaba entre el 25,8% de Londres y el 36% de Escocia.

