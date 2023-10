(CNN) – El pastor alemán de 2 años de edad del presidente Joe Biden y la primera dama, la Dra. Jill Biden, Commander, ha estado involucrado en más incidentes de mordeduras de los informados anteriormente en la Casa Blanca, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Si bien el Servicio Secreto de Estados Unidos ha reconocido 11 incidentes de mordeduras que involucraron a su personal, fuentes que hablaron con CNN dijeron que el número real es mayor e incluye al personal de la residencia ejecutiva y otros trabajadores de la Casa Blanca. Esas mordeduras han variado en gravedad, desde una mordedura conocida que requirió tratamiento hospitalario hasta algunas que requirieron atención de la Unidad Médica de la Casa Blanca y algunas que no fueron reportadas ni tratadas.

Mientras la primera familia trabaja para encontrar soluciones al problema actual, según supo CNN, Commander no está en el campus de la Casa Blanca.

“El Presidente y la Primera Dama se preocupan profundamente por la seguridad de quienes trabajan en la Casa Blanca y de quienes los protegen todos los días. Siguen agradecidos por la paciencia y el apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos y de todos los involucrados, mientras continúan trabajando para encontrar soluciones”, dijo Elizabeth Alexander, directora de comunicaciones de la primera dama, en un comunicado publicado por primera vez en CNN.

Alexander continuó: “Commander no se encuentra actualmente en el campus de la Casa Blanca mientras se evalúan los próximos pasos”.

No está claro si hay un recuento oficial de las mordeduras, y el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de EE. UU., Anthony Guglielmi, dijo a CNN que no hay un número completo. CNN habló con cuatro fuentes familiarizadas con los incidentes que trabajan en el complejo de la Casa Blanca, y fuentes adicionales con conocimiento de lo sucedido. Nadie pudo dar una cifra exacta de los incidentes, algunos de los cuales pueden no haber sido objeto de seguimiento, como los 11 casos conocidos. Aunque los hospitales y centros de atención de urgencia del área de DC están obligados a informar de los pacientes tratados por mordeduras de perro al Departamento de Salud de DC, la Unidad Médica de la Casa Blanca no está obligada a informar sobre mordeduras de perro ya que está bajo jurisdicción federal.

Una fuente familiarizada con los incidentes señaló los esfuerzos de sus colegas para ajustar los hábitos laborales del Servicio Secreto en medio de preocupaciones más amplias sobre la seguridad en el lugar de trabajo mientras trabajan para apoyar a la primera familia en 1600 Pennsylvania Avenue. La situación también ha revelado tensiones más amplias entre los Biden y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Las fuentes sugieren que la relación entre la primera familia y el Servicio Secreto de EE.UU. se tensó por primera vez cuando el perro mayor de la familia, Major, causó una herida a un agente anónimo del Servicio Secreto antes de ser finalmente enviado de forma más permanente a Delaware. Ese incidente provocó una violación de confianza, dijo una fuente familiarizada con la dinámica.

Major también tuvo incidentes de mordeduras con un ingeniero, según un testigo del incidente, y un empleado del Servicio de Parques Nacionales, informado anteriormente por CNN en la primavera de 2021.

Si bien los Biden disfrutaron de una buena relación con el Servicio Secreto durante la vicepresidencia, la situación de Major causó “estrés” a la primera pareja en sus primeros días en la Casa Blanca. Eso sentó las bases para una relación “combustible” con el Servicio Secreto, que desde entonces se ha visto exacerbada por numerosos “cambios de última hora” en los horarios –incluido pasar la mayoría de los fines de semana fuera de la Casa Blanca en Camp David o una de sus residencias en Delaware– y “ solicitudes poco realistas” que ponen a prueba los recursos de la agencia, dijo la fuente familiarizada con la dinámica de la relación.

También hubo dudas sobre la lealtad política de los agentes del USSS al expresidente Donald Trump, como detallaron los aliados de Biden al Washington Post durante la transición presidencial a finales de 2020.

Guglielmi cuestionó firmemente cualquier informe de tensión entre el Servicio Secreto y los Biden.

“Sobre esto puedo decir con conocimiento de primera mano que es categóricamente falso. Existe un inmenso grado de confianza y respeto entre el Servicio Secreto y la primera familia y sabemos que esos sentimientos son mutuos”, dijo Guglielmi a CNN.

‘Tenemos que hablar’

A pesar de las afirmaciones de que Commander recibiría entrenamiento, los incidentes de mordeduras continúan ocurriendo. La última mordedura confirmada se produjo el pasado lunes. La Casa Blanca también se negó a responder la investigación de CNN sobre un número específico de incidentes de mordeduras que involucraron a Commander.

“Ya no podemos preocuparnos de que se rompa la confianza. Tenemos que hablar”, dijo una fuente familiarizada con el servicio secreto del presidente.

Esa fuente, que pidió el anonimato para hablar libremente, describió un ambiente de trabajo “hostil” y “peligroso”, sugiriendo que algunos agentes han sido advertidos de atravesar ciertas entradas y evitar ciertas áreas para evadir una interacción con el perro. El Servicio Secreto comunica a sus agentes por radio cuando el perro está al aire libre y los agentes evitan la zona.

Esa fuente dijo que un supervisor les dijo que había habido una gran cantidad de incidentes en los que Commander mordía el verano pasado “como una forma de advertirme sobre lo preocupante que era la situación”.

El Servicio Secreto está en comunicación con la Casa Blanca sobre “la mejor manera de operar” en el medio ambiente.

“El Servicio Secreto tiene la tarea de garantizar la seguridad del complejo de la Casa Blanca, minimizando al mismo tiempo el impacto operativo para quienes trabajan y viven allí. Nos tomamos muy en serio la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, y aunque los agentes y oficiales especiales no cuidan ni manejan las mascotas de la primera familia, continuamos trabajando con la Casa Blanca para actualizar nuestras pautas sobre cómo operar mejor en un entorno que incluye mascotas”, dijo Guglielmi.

Las mordeduras documentadas han variado en gravedad. Uno de los incidentes denunciados anteriormente fue descrito como “lúdico”.

“Parece que el perro estaba siendo juguetón, pero el juego puede salir mal rápidamente”, dijo un capitán de la División Uniformada del USSS en un correo electrónico de octubre de 2022 obtenido por el grupo conservador Judicial Watch.

Pero un incidente de noviembre de 2022, que también se informó anteriormente, requirió que un oficial de la División Uniformada del USSS fuera tratado en un hospital para su evaluación, según esos correos electrónicos. Y el incidente de la semana pasada requirió tratamiento “por parte de personal médico” en el complejo de la Casa Blanca.

Commander se convierte en “un tema serio” en la Casa Blanca

La Casa Blanca ha minimizado en gran medida la cacofonía de los informes y análisis de los medios después de que CNN informara sobre el incidente de la semana pasada, señalando a los periodistas declaraciones anteriores sobre el ambiente estresante en la Casa Blanca. Pero para Jonathan Wackrow, ex agente del Servicio Secreto de Estados Unidos en el destacamento de la entonces primera dama Michelle Obama y ahora colaborador de CNN, la situación no puede ignorarse.

“Imagínate que eres el dueño de un negocio, el director ejecutivo de una empresa, traes a tu perro y éste sigue mordiendo a los empleados. Estás creando un ambiente de trabajo inseguro. Y eso es lo que está sucediendo ahora”, dijo Wackrow.

“Hay una singularidad aquí porque es la residencia del presidente de los Estados Unidos, pero también es el lugar de trabajo de cientos, si no miles, de personas. Y no se puede traer un peligro al lugar de trabajo y eso es esencialmente lo que está sucediendo con este perro. Una vez se puede decir que fue un accidente, pero ahora los incidentes múltiples son un problema grave”.

Los Biden, dijo un funcionario de la Casa Blanca, se han tomado la situación en serio.

“Han estado trabajando diligentemente con el Servicio Secreto, con entrenadores, veterinarios, con el personal de la residencia y otros en esto; lo han estado tomando muy en serio y durante meses”, dijo el funcionario.

Los Biden han sido dueños de perros durante mucho tiempo y, al igual que cualquier otro miembro de la familia, el tema del comportamiento de su perro es un “tema delicado” que debe abordar el personal, dijo la fuente familiarizada con la dinámica.

“Las mascotas son como sus hijos y están unidos a ellos porque son amados y cuidados como todos los miembros de la familia”, dijo Michael LaRosa, exsecretario de prensa de la primera dama.

Champ, también pastor alemán, vivía en la residencia del vicepresidente, que tiene una huella de seguridad mucho menor. Champ falleció en la casa de la familia Biden en Wilmington, Delaware, en junio de 2021 a la edad de 13 años.

LaRosa sugirió que la pérdida de Champ, que murió, y de Major, que fue despedido, ambos en un período de seis meses, fue una “experiencia discordante” y una “interrupción abrupta en su vida familiar”.

“La naturaleza pública de esos desafíos con los perros y luego perderlos hizo que todo fuera más estresante tanto para el presidente como para la primera dama”, dijo LaRosa.

Una difícil adaptación a la vida en la Casa Blanca

Llevar a Champ y Major a la Casa Blanca fue un ajuste, le dijo Jill Biden a Kelly Clarkson durante una aparición en 2021 en su programa de entrevistas.

“Tienen que tomar el ascensor, no están acostumbrados a eso, y tienen que salir al jardín sur con mucha gente mirándolos. Así que eso es con lo que he estado obsesionada, lograr que todos se tranquilicen y se calmen”, dijo.

Cuando está en Washington, la primera dama saca a pasear al perro temprano en la mañana antes de ir a la escuela por el día. Pero durante el día, hay un elenco rotativo de personal de la residencia ejecutiva que saca al perro y también transporta a Commander y al gato, Willow, a los destinos de fin de semana de los Biden (en jaulas separadas), dijo una fuente familiarizada con el proceso.

La falta de coherencia podría ser parte del problema de comportamiento, según Ryan Bulson, entrenador de perros local y presidente de Mid-Atlantic German Shepherd Rescue.

“Es un pastor alemán. Necesitan estructura. Necesitan coherencia. Necesitan límites. Son una raza guardiana. … Cuando miras a diferentes personas sosteniendo esa correa, te garantizo que no hay coherencia entre todas ellas”, dijo Bulson, señalando las diferentes tensiones y distancias con las que los diferentes paseadores atarían al perro, y las diferentes palabras. de comandos, como “sigue” o “camina”.

Bulson, hablando a través de su experiencia con pastores alemanes y como adiestrador de perros, no ha trabajado específicamente con Commander ni tiene conocimiento interno del proceso de caminata.

Los funcionarios de la Casa Blanca han dicho anteriormente que Commander recibiría capacitación de recuperación, aunque no pudieron responder si eso había ocurrido después de informar sobre 10 incidentes este verano.

Bulson dijo que es fundamental después de completar cualquier entrenamiento que los dueños del perro y cualquier otro adiestrador hablen desde el mismo guión y continúen haciendo juntos el arduo trabajo del entrenamiento continuo.

Advirtió que volver a entrenar a Commander, que ha mostrado un comportamiento agresivo y posteriormente lo repitió, podría ser un desafío.

Cuando se le preguntó si ya era demasiado tarde, Bulson dijo que depende de los Biden.

“Si ellos, como humanos, no cambian sus comportamientos, entonces sí, es demasiado tarde. Primero tendrán que cambiar sus comportamientos antes de que puedas siquiera pensar en cambiar los comportamientos del perro. Porque están habilitando, a eso se reduce todo. Si no cambian la forma en que manejan y cuidan al perro… y aprenden, hacen un esfuerzo consciente y dicen legítimamente: ‘Voy a cambiar mis formas de preparar al perro para el éxito’, si no pueden Si haces eso, ese perro nunca podrá recibir ayuda en su cuidado. Tienen que tomar esa decisión”, afirmó.

Un conjunto desigual de reglas

La situación también pone de relieve un conjunto desigual de normas que se aplican a una mascota de la Casa Blanca, aunque el fundamento jurídico en sí es turbio.

Las leyes locales de DC “no son aplicables en propiedades federales, incluidos los terrenos de la Casa Blanca”, dijo un funcionario del Consejo de DC. La Casa Blanca cae bajo jurisdicción federal.

Sin embargo, no hay muchas leyes federales que aborden, regulen o protejan a los animales, lo que crea una “brecha”, dijo Kathy Hessler, decana adjunta de educación jurídica sobre animales en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

“Es posible que ciertamente la gente pueda alegar que, en ausencia de cualquier regulación federal, se aplicaría el código de DC. Y creo que también se podría argumentar lo contrario. No me queda claro qué resultado sucedería en ese tipo de disputa”, dijo Hessler.

Según el código de DC que se aplica a cualquier otro perro de Washington, explicó Hessler, se supone que las mordeduras de perro deben informarse. Eso inicia un proceso para poner en cuarentena al animal para asegurarse de que no haya riesgo de rabia. Y luego se determina, basándose en los hechos que rodearon la mordedura, si el perro es peligroso. Eso puede resultar en una multa de unos pocos cientos de dólares, y el embargo puede ser una consecuencia potencial más grave.

A medida que aumentan los incidentes que involucran a Commander, Hessler advirtió que la situación ya no puede ignorarse por el bienestar del perro, el personal de la Casa Blanca y la familia Biden.

“Creo que lo más sencillo sería eliminar a Commander de ese entorno, al menos temporalmente, para ver si estos comportamientos se pueden mejorar, si se repiten en una situación diferente, para que las personas puedan obtener más datos con los que puedan tomar decisiones. una decisión informada sobre si esto va a funcionar o si es necesario tomar algunas decisiones diferentes para el beneficio de todos”, dijo Hessler.

Todo esto ha llevado a una situación difícil para la primera familia, para aquellos que se sienten puestos en peligro y, lamentablemente, para el perro.

“No importa si hablamos del presidente, del Papa, a mí no me importa. Saco ese título de la ecuación. Miro al perro. … Al final del día, primero siento lo peor por el perro. En segundo lugar, me siento igual de mal por las personas que el perro había mordido. Porque el perro ha sido preparado para fracasar. Si no puedes darle al perro lo que necesita, entonces consigue un pez dorado”, dijo Bulson.