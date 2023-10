(CNN) – El camarógrafo de Reuters Issam Abdallah murió cerca de la frontera israelí en el sur del Líbano este viernes, según un comunicado de la agencia de noticias.

“Nos entristece profundamente saber que nuestro camarógrafo, Issam Abdallah, ha muerto. Issam formaba parte de un equipo de Reuters en el sur del Líbano que proporcionaba una señal en directa. Estamos buscando urgentemente más información, trabajando con las autoridades de la región y apoyando a la familia y colegas de Issam”, dijo Reuters.

Lo que sabemos hasta ahora: los equipos de CNN en el terreno dicen que un proyectil que vino del lado israelí alcanzó a un grupo de periodistas, entre los que se encontraba Abdallah. Aproximadamente al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado diciendo que habían disparado artillería contra territorio libanés en respuesta a una explosión en la valla de seguridad cerca de Hanita, una comunidad israelí al otro lado de la frontera de la aldea libanesa donde fue bombardeado el grupo de periodistas.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Issam Abdallah, a Reuters videographer, was killed while working in southern Lebanon. Issam was part of a Reuters crew providing a live video signal https://t.co/r6BHxuSROn pic.twitter.com/xpguUByTBo

— Reuters (@Reuters) October 13, 2023