(CNN) – Al Jazeera está de luto.

La cadena de noticias financiada por Qatar informó que un ataque aéreo israelí había matado a la familia de su jefe de oficina en Gaza, Wael Al-Dahdouh, una realidad devastadora que Dahdouh conoció al aire mientras informaba sobre la guerra entre Israel y Hamás.

“La red de medios Al Jazeera extiende sus sinceras condolencias y solidaridad a nuestro colega Wael Al-Dahdouh por la pérdida de su familia en un ataque aéreo israelí”, dijo el canal en un comunicado, añadiendo que está “profundamente preocupado por la seguridad y bienestar de nuestros colegas en Gaza y responsabilizar a las autoridades israelíes de su seguridad“.

Ha sido excepcionalmente difícil para las organizaciones de noticias obtener información precisa y en tiempo real durante el conflicto en la Franja de Gaza y CNN no pudo confirmar de forma independiente la causa de la explosión. Pero un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo a CNN el miércoles por la noche: “Con respecto a este caso específico, las FDI atacaron la infraestructura terrorista de Hamás en el área”.

Independientemente de la causa, las muertes de la esposa, la hija, el hijo y el nieto de Dahdouh subrayan la actual crisis humanitaria en Gaza, mientras civiles inocentes se encuentran atrapados en medio de una guerra brutal entre Israel y Hamás. Como muchos otros, la familia de Dahdouh supuestamente estaba en un campo de refugiados cuando una explosión redujo a escombros una casa de la propiedad.

La mirada angustiada en el rostro de Dahdouh cuando entró en la morgue el miércoles para ver los cuerpos de su familia -un momento desgarrador transmitido por Al Jazeera al mundo- fue un reflejo de lo que han estado pasando decenas de residentes de Gaza mientras Israel lleva ataques aéreos en represalia por el salvaje ataque de Hamás contra el Estado judío a principios de este mes. Miles de personas que viven en Gaza han perdido la vida desde el inicio de la guerra, según las autoridades sanitarias controladas por Hamás.

Dahdouh, abrumado por la emoción, fue visto arrodillado ante el cuerpo de su hijo de 15 años, Mahmoud, quien, según Al Jazeera, esperaba convertirse de mayor en periodista como su padre. Imágenes adicionales mostraban al padre destrozado sosteniendo el cuerpo de su hija de siete años.

El dolor visible de Dahdouh y su pena inimaginable ofrecieron al mundo una idea de los horrores que tienen lugar cada día en Gaza en medio del conflicto en curso. Si bien algunas organizaciones de noticias occidentales tienen productores y trabajadores independientes en Gaza, no hay presentadores ni corresponsales estadounidenses sobre el terreno dentro de la estrecha y densa franja que millones de personas consideran su hogar. Como resultado, las audiencias globales con mayor frecuencia ven videos desinfectados de los ataques aéreos desde lejos, no el inmenso sufrimiento humano al que esos ataques dan lugar.

El corresponsal de Al Jazeera, Youmna Elsayed, describió a Dahdouh como una figura tipo “hermano mayor” en la oficina, y enfatizó también que estaba comprometido a permanecer en la región e informar sobre la guerra.

“No abandonó la ciudad de Gaza“, dijo Elsayed. “Se quedó a pesar de todas las amenazas y advertencias y no paró durante 19 días seguidos. Dijo: ‘Debo estar aquí en la ciudad de Gaza para informar sobre estas personas que son bombardeadas todos los días‘”.

“Él no se dio por vencido”, añadió Elsayed. “Él no quería irse”.

"Despite the pain … I felt it was my duty to get back in front of the camera."

Al Jazeera Journalist Wael Al Dahdouh explains why he continues to report from Gaza after his wife, son, daughter and other relatives were killed. pic.twitter.com/zHazgIS1nG

