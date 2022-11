(CNN Business) – Edward Lawrence, un periodista de la BBC, fue arrestado por la policía en Shanghái en el lugar de las protestas el domingo por la noche, según la BBC y como se capturó en lo que parecen ser imágenes del arresto tomadas con un teléfono móvil.

Si bien desde entonces fue liberado, un portavoz de la BBC expresó su extrema preocupación por el trato que recibió y dijo que la policía lo “golpeó y pateó”.

Han estallado protestas en toda China en una rara muestra de disidencia contra el gobernante Partido Comunista, provocada por la ira por la política cada vez más costosa de cero COVID-19 del país.

Entre los miles de manifestantes, cientos incluso han pedido la destitución del líder chino Xi Jinping , quien durante casi tres años ha supervisado una estrategia de pruebas masivas, bloqueos de fuerza bruta, cuarentena forzada y seguimiento digital que ha tenido un impacto humano devastador. y coste económico.

Lee también: 4 claves para entener las inusuales protestas contra el Cero COVID en China

La declaración de la BBC dice íntegramente: “La BBC está extremadamente preocupada por el tratamiento de nuestro periodista Ed Lawrence, quien fue arrestado y esposado mientras cubría las protestas en Shanghái. Estuvo retenido durante varias horas antes de ser liberado. Durante su arresto, fue golpeado y pateado por la policía. Esto sucedió mientras trabajaba como periodista acreditado”.

El comunicado continúa: “Es muy preocupante que uno de nuestros periodistas haya sido atacado de esta manera en el desempeño de sus funciones. No hemos tenido ninguna explicación o disculpa oficial de las autoridades chinas, más allá de una afirmación de los funcionarios que luego lo liberaron de que lo habían arrestado por su propio bien en caso de que se contagiara de Covid entre la multitud. No consideramos que esta sea una explicación creíble”.

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.

I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.

Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO

— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022