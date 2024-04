Un impactante momento se vivió durante la transmisión del mediodía del Canal 3 en Argentina, cuando su conductor, el periodista Juan Pedro Aleart, interrumpió la agenda noticiosa para comunicar el desenlace de una complicada situación familiar que llevaba años afectándolo.

Aleart reveló que su padre, quien abusó de él y sus hermanos física y psicológicamente durante años, decidió quitarse la vida tras una denuncia penal interpuesta en su contra.

El periodista acusó que su progenitor, quien además era consciente de que era portador de VIH, abusó sexualmente de su hermana desde los 3 años, y que su tío hizo lo mismo con él y su hermano desde los 6.

“El único camino para sanar es poniéndolo en palabras, es hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores“, manifestó.

El conductor también pidió urgentes cambios en la legislación, dado que su tío quedó libre porque prescribió la causa. “La Justicia me dio la espalda, pero la verdad siempre vence”, resaltó en más de una ocasión.

La historia de la denuncia

Aleart se refirió a las secuelas que les causaron los años de abuso, la depresión, la terapia y el trabajo diario. “Perdí el sentido de la vida, no tenía ganas de reír”, confesó.

“Cuando tenía 12 años, con las pocas herramientas que tenía en ese entonces, advertí a mi familia lo que estaba pasando”, contó. “Todo lo que estoy diciendo está en la justicia”.

El periodista también habló del tío al que acusa de abuso sexual: “También fue denunciado por una alumna de un colegio por eso. Dos jueces me dijeron que todo lo que yo presenté es creíble y fundado, pero que está prescrito. Por eso, esta persona está libre”, expresó.

También relató que en 2021 le advirtió a su tío que lo denunciaría para que vaya preso; y que él le respondió que tenía amigos con influencias para evitar eso: “Cada fallo de la justicia hasta ahora me ha dejado hecho pedazos. Me he encontrado con abogados penalistas que me han traicionado, otros me han ayudado. Me encontré con desinterés, con falta de comprensión”.

“Hay 17 casos como el mío que están esperando por una resolución de la Corte. Hay que terminar con esta mierda de la prescripción en el abuso y corrupción de menores”, remarcó.

Mira el momento