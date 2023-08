(CNN) – Cuando una estrella de Hollywood como Pedro Pascal visita un pequeño pueblo costero inglés como Margate, debería ser un gran acontecimiento.

Pero el actor nominado al Emmy no recibió el trato de celebridad que uno podría haber esperado el domingo cuando apareció en una exhibición de arte dedicada a él.

Acompañado por los podcasters de arte Robert Diament y Russell Tovey, el actor de The Last of Us descubrió que la exposición en realidad estaba cerrada.

Sin inmutarse, el trío se tomó una selfie fuera de The Rhodes Gallery de su visita fallida y la publicó en las redes sociales, junto con la leyenda: “Amigos del arte de Margate reunidos“.

Sonrientes, están de pie junto a un pequeño boceto en blanco y negro de Pascal, bajo un cartel de la artista Heidi Gentle Burrell, que dice: “Hiperfijación con TDAH y por qué parece que AMO A PEDRO PASCAL”.

“Fue absolutamente fantástico”, dijo el artista Burrell a The Independent esta semana. “Aunque puedo imaginar que está un poco avergonzado con todo el arte sobre él”.

“Estoy destrozado porque apareció un domingo cuando la galería estaba cerrada. Me encantaría que Robert lo trajera cuando estemos abiertos”.

El actor británico Tovey y el director de la galería de arte Diament presentan un podcast de arte llamado Talk Art.

La Galería Rhodes, donde se encuentra la exposición individual de 14 piezas de Burrell, también compartió la foto en Instagram, junto con algunas de las imágenes del artista.

En un correo electrónico a CNN el jueves, la copropietaria de la galería, Jessica Rhodes Robb, señaló que la exposición es “absolutamente fenomenal” y que están “muy orgullosos de que haya recibido la publicidad que se merece”.

Robb agregó: “Estamos mortificados porque no pudieron entrar y nuestra política de apertura dominical definitivamente está bajo revisión. Le enviaremos a Pedro un regalo del programa a modo de disculpa”.

Pascal, de 48 años, es ahora uno de los actores más solicitados de Hollywood, y aparece como Joel Miller en el drama postapocalíptico de HBO The Last of Us y como el cazarrecompensas Din Djarin en The Mandalorian.

Margate está a unas 70 millas al este de Londres, en el condado de Kent. A principios de este año, el artista callejero Banksy pintó un mural allí para el Día de San Valentín, que luego fue retirado.