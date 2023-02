El medio de comunicación español El Salto entrevistó a Pedro Castillo, expresidente de Perú, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de máxima seguridad “Barbadillo”.

El expresidente de Perú fue visitado por el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Argentina, quienes serán parte de su equipo de defensa.

Según información entregada por el medio español, el centro penitenciario habría puesto trabas para realizar la visita de la defensa de Castillo y habrían prohibido la entrada de elementos de grabación, lo cual no se respetó y fue la forma en la que se realizó la entrevista al exmandatario.

Además, el equipo argentino que representará al expresidente en los foros internacionales recalcó que la detención de Castillo “atenta contra los derechos humanos y va en contra de la jurisprudencia más reciente de la corte interamericana”.

El expresidente peruano aseguró que teme por su vida y la de sus familiares: “en Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, política ni civil. Debo decir que no temo por mi vida desde ahora, temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente. Hubo persecución política desde que estaba en campaña, la derecha se ensañó conmigo y mi familia”.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre, luego de tratar de ejecutar un fallido “autogolpe” de Estado. “Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los ‘nadies’. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí”.

Castillo acusa la derecha peruana de querer “destruirlo” desde la segunda vuelta en adelante, donde los acusa de generar ataques a su imagen como candidato.

“Todo el poder económico y político creó la narrativa de un fraude electoral mintiendo al pueblo. Contrataron estudios de abogados que responden a intereses de la derecha para pedir nulidad de los votos de mis hermanos del sur y el pueblo peleó por sus votos”, agrega Castillo.

Dina Boluarte y su rol en Perú

Bajo la mirada de Castillo, la actual presidenta peruana, Dina Boluarte, es uno de los personajes más conflictivos de la política peruana, la mandataria se ha encargado del país luego de la destitución de Pedro Castillo tras el “autogolpe” del expresidente.

Los manifestantes piden su destitución y la señalan como la principal culpable de los problemas sociales y políticos que se están viviendo en el país.

Castillo la señala como una mujer “calculadora y ambiciosa”. “Nadie la conocía, ni en su región la querían porque después me enteré de que era una mujer sumamente racista y clasista. Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida, porque yo sí llegaba a las bases del pueblo”.

“Lloraba para no ser removida del cargo, decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos”, agrega.

Pedro Castillo aún se sigue considerando como el presidente de Perú, “como peruano no reconozco a este Gobierno genocida como representante del Perú. Hablo no solo como presidente, hablo como peruano, este gobierno dictador no nos representa”.

Inicio proceso sancionatorio por entrevista

El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) anunció que abrió un nuevo proceso administrativo disciplinario contra el expresidente Pedro Castillo tras la entrevista realizada al medio español.

De acuerdo con el comunicado del instituto, ha iniciado un proceso administrativo disciplinario, ya que afirman que cuentan con un procedimiento de autorización de entrevistas de internos/as para medios de comunicación, el cual no fue solicitado por el medio de comunicación El Salto.

En tanto, aclaran Castillo se encuentra bajo régimen penitenciario cerrado ordinario, por lo que tiene derecho a recibir visitas personales o comunicarse con sus familiares y amigos de forma oral o escrita, de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas por el consejo técnico penitenciario.