(CNN) – Eli Regalado, pastor de Denver, tenía un mensaje emocionante para su congregación.

Después de meses de oraciones y señales de Dios, iba a empezar a vender criptomonedas, anunció en un video de YouTube el pasado mes de abril. Los bancos Signature y Silvergate se habían derrumbado semanas antes, señalando la necesidad de buscar otras opciones de inversión más allá de las instituciones financieras, dijo. Con sabiduría divina, aseguró, estaba “poniendo los cimientos para la transferencia de riqueza de Dios“.

Poco después, Regalado y su esposa, Kaitlyn, lanzaron una criptomoneda, INDXcoin, y empezaron a venderla a los miembros de su iglesia Victorious Grace y otras comunidades cristianas de la zona de Denver. La vendían a través de Kingdom Wealth Exchange, un mercado de criptomonedas en línea creado, controlado y gestionado por él.

Los Regalado recaudaron más de US$ 3,2 millones de más de 300 inversores, dijo Tung Chang, comisionado de Valores de Colorado, en una demanda civil.

Los argumentos de venta de la pareja estaban llenos de “oraciones y citas de la Biblia, animando a los inversores a tener fe en que su inversión… conduciría a la “abundancia” y las bendiciones“, dice la demanda.

Pero los reguladores del estado de Colorado dicen que INDXcoin “carecía esencialmente de valor”. En lugar de ayudar a los inversores a adquirir riqueza, los Regalado utilizaron alrededor de US$ 1,3 millones de los fondos de inversión para financiar gastos suntuosos, incluyendo una camioneta Range Rover, joyas, odontología cosmética y vacaciones extravagantes, según la denuncia. El dinero también pagó las renovaciones de la casa de los Regalado en Denver, añade la denuncia.

En una sorprendente declaración de video publicada en línea el viernes —varios días después de que se presentaron los cargos civiles—, Eli Regalado no negó que su esposa y él se beneficiaran de la criptoempresa.

“Los cargos son que Kaitlyn y yo nos embolsamos US$ 1,3 millones, y solo quiero salir y decir que esos cargos son ciertos“, dijo, y agregó: “Unos pocos cientos de miles de dólares fueron a una remodelación de la casa que el Señor nos dijo que hiciéramos“.

Regalado dijo que la moneda valía mucho más de lo que pagaron los inversores, según la denuncia

La División de Valores de Colorado comenzó a investigar a los Regalado después de recibir quejas de un inversor anónimo, dijo un portavoz del estado a CNN.

Chan presentó cargos de fraude civil la semana pasada contra el pastor y su esposa, acusándolos de violaciones de las disposiciones antifraude, licencias y registro de la Ley de Valores del estado.

CNN se puso en contacto con los Regalado para hacer comentarios. No estaba claro este miércoles si tenían abogado.

En declaraciones en video, Eli Regalado dijo que Dios lo llevó a abrir INDXcoin y que lo convenció de que era una inversión segura y rentable.

Dijo a los inversores que las INDXcoins “estaban muy cotizadas y ofrecían una relación riesgo-rentabilidad sin igual“, según la denuncia.

Pero el Estado afirma que INDXcoin no estaba respaldada por activos, lo que la convertía en una moneda de riesgo. Según la denuncia, no existía mercado ni interés más allá del grupo de inversores.

Los Regalado utilizaban términos técnicos para confundir a los inversores y les hacían creer que las monedas tenían un valor de entre US$ 10 y US$ 12, a pesar de que se compraban por US$ 1,50 o, en ocasiones, se regalaban, según la denuncia.

“Regalado se aprovechó de la confianza y la fe de su propia comunidad cristiana y les ofreció promesas extravagantes de riqueza al venderles criptomonedas sin valor“, dijo Chan en un comunicado.

Los Regalado no explicaron a los inversores cómo funcionaría el mercado de INDXcoin ni que su Kingdom Wealth Exchange era la única plataforma “en la que cualquiera podía comprar, vender o comerciar con la moneda”, dice la denuncia.

Cuando INDXcoin no produjo rendimientos financieros, Eli Regalado publicó videos tranquilizando a los inversores y diciendo, según la denuncia, que solo “tenían que esperar a que se desarrollara el plan de Dios“.

Está esperando un “milagro” de Dios que lo ayude a devolver el dinero, dice

En su video de la semana pasada, Regalado abordó las acusaciones y reconoció que las personas que compraron INDXcoin están atrapadas porque no pueden vender.

“Lanzamos una bolsa”, dijo. “La tecnología de la bolsa falló. Las cosas fueron cuesta abajo. Y desde ese momento, solo hemos estado esperando al Señor”.

“Sé que esto tiene mala pinta”, dijo más adelante en el video. “Sé que esto tiene muy mala pinta”.

Regalado también dijo que su esposa y él utilizaron cerca de medio millón de dólares de los fondos de sus inversores para pagar impuestos a Hacienda.

Reiteró que Dios los guio a ambos a dejar su empresa de marketing en 2021, meterse en las criptomonedas y multiplicar el dinero de los inversionistas. Dios les dijo que confiaran en él para proporcionar los fondos, aseguró.

Los investigadores descubrieron que los inversores comenzaron a enviar dinero en junio de 2022 a través de la cuenta de Venmo de Eli Regalado o transferencias bancarias, mucho antes de que Regalado anunciara el lanzamiento de la plataforma de comercio en abril.

No está claro cuándo un inversor se quejó por primera vez ante las autoridades estatales. En noviembre, Regalado anunció la caída de las redes INDXcoin y Kingdom Wealth Exchange y pidió a la gente que “dejara de regirse por mammon (perseguir la riqueza material)“.

La semana pasada, Eli Regalado expresó su esperanza de que la intervención divina los sacara de los apuros a él y a sus inversores.

“O escuché mal a Dios… o Dios todavía no ha terminado con este proyecto y va a hacer algo nuevo“, dijo en el video publicado el viernes. “Por lo que estamos rezando, y por lo que seguimos creyendo, es que Dios va a hacer un milagro. Dios va a obrar un milagro en el sector financiero… (y que) todos (los que invirtieron)… van a poder recuperar su dinero“.