(EFE) – El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva pidió el arresto del director de la Policía Federal de Carreteras por obstruir las elecciones de este domingo con retenes que han parado centenares de autobuses con electores.

En un mensaje en Twitter, la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, pidió a los parlamentarios de su coalición que se dirijan a los lugares donde se encuentran los retenes de Policía y “den orden de prisión a los policías”.

ATENÇÃO-pedimos a prisão do Diretor Geral da PRF e dos Superintendentes Regionais q ñ estão cumprindo a decisão do TSE. Peço aos parlamentares da nossa coligação q se dirijam aos locais das operações em seus estados e deem ordem de prisão aos policiais,inclusive PMs como no RJ

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 30, 2022