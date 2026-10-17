Pareja chilena es detenida con más de 4,5 kilos de cocaína en Bali y arriesga severas penas

Las autoridades de Indonesia mantienen una investigación luego de la detención de dos ciudadanos chilenos en Bali, quienes fueron sorprendidos presuntamente intentando ingresar más de 4,5 kilos de cocaína al país. El procedimiento se realizó el pasado 3 de octubre, aunque sus antecedentes fueron conocidos durante las últimas horas.

Según varios medios, los involucrados son un hombre de 31 años y una mujer de 23, cuyas identidades no han sido reveladas. El viaje había comenzado en Santiago y posteriormente la pareja pasó por Melbourne, Australia, desde donde abordó un vuelo de conexión con destino a Bali.

La detención se concretó en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai, donde fueron encontrados cerca de 4,59 kilos de cocaína. Según los antecedentes entregados, la droga se encontraba distribuida en cuatro bolsas dentro de sus equipajes.

El jefe interino de la BNNP de Bali, Stevy Frits Pattiasina, señaló que “los dos extranjeros aseguraban venir a Bali por vacaciones”. La autoridad indicó, además, que las diligencias buscan establecer si existen otras personas involucradas en el traslado de la sustancia.

“Estamos buscando a los ciudadanos extranjeros sospechosos de controlar la red, ya que creemos firmemente que forman parte de una red internacional de narcotráfico”, sostuvo Pattiasina, de acuerdo con Antara News.

Horas después del arresto de los chilenos, las autoridades detuvieron a un ciudadano indonesio de 27 años, identificado como quien recibiría la droga en Bali. El hombre reconoció que actuaba como intermediario y que seguía instrucciones provenientes desde el extranjero.

La aerolínea Jetstar, utilizada por la pareja para trasladarse desde Melbourne hasta Bali, está al tanto de las detenciones y manifestó su disposición a colaborar entregando material que pueda ser utilizado en la investigación.

Debido a la legislación de Indonesia para delitos relacionados con narcotráfico, los ciudadanos chilenos se exponen a penas que pueden llegar a los 20 años de prisión, cadena perpetua e incluso la pena de muerte, dependiendo de lo que determine el proceso.

Las autoridades indonesias continúan con las diligencias para identificar a otros posibles responsables y determinar si el traslado de la cocaína está relacionado con una organización internacional dedicada al tráfico de drogas.