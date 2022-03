(CNN) – El Papa Francisco se reunió el pasado lunes con líderes indígenas y sobrevivientes de escuelas residenciales de Canadá que buscan una disculpa papal por el daño infligido durante décadas a los niños indígenas.

En el Vaticano, representantes de los Métis e Inuit, algunos de los grupos indígenas más grandes del país norteamericano, instaron al Papa Francisco a viajar a su país para disculparse por el papel de la Iglesia Católica en el sistema de escuelas residenciales.

Durante ambas reuniones de una hora, el Papa tenía la intención de “escuchar y hacer espacio para las dolorosas historias traídas por los sobrevivientes“, dijo el Vaticano en un comunicado. Los encuentros se producen después de que se descubrieran cientos de tumbas sin marcar el año pasado en los terrenos de antiguas escuelas residenciales en Columbia Británica y Saskatchewan.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá ha informado que más de 4 mil niños indígenas murieron por negligencia o abuso en escuelas residenciales, muchas de las cuales estaban a cargo de la Iglesia Católica.

El año pasado, la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos se disculpó por su papel en el sistema de escuelas residenciales y expresó un “profundo remordimiento”, pero los líderes indígenas han pedido durante mucho tiempo una disculpa del Papa.

“Sabemos que la reconciliación es un viaje largo y requerirá el compromiso y la acción de muchas personas. Requerirá la acción de las iglesias, los feligreses, la Conferencia de Obispos de Canadá, la Iglesia Católica en su conjunto y el Papa”, manifestó a los periodistas la presidenta del Consejo Nacional Métis, Cassidy Caron.

Además de su pedido de disculpas, Natan Obed, el presidente inuit Tapiriit Kanatami, dijo que la delegación le pidió al Papa que considerara si la iglesia también debería usar sus recursos para ayudar con el trabajo relacionado con el descubrimiento de tumbas sin marcar en las propiedades de la escuela residencial. “Mucho de lo que ha pasado en los internados pasó con gente que ya no está viva, pero no siempre es así. Y todavía hay cosas que podemos hacer juntos para que haya justicia para los que todavía no la tienen“, dijo.

Martha Greig, sobreviviente de una escuela residencial que formó parte de la delegación inuit, dijo que le dijo al Papa que le gustaría que viajara a Canadá para emitir una “disculpa sincera y genuina” porque hay muchas familias que necesitan sanar y “seguir adelante“.

“Como ex alumna de una escuela residencial, eso significaría mucho para mí, pero más aún para mis compañeros ex alumnos. Muchos de ellos ya fallecieron, pero también son sus hijos los que se ven afectados“, sostuvo Greig ante los periodistas.

Los grupos agradecieron al Papa por su tiempo, dijo Obed, y agregó que “hubo un verdadero sentido de apertura y amabilidad que se nos mostró como delegación“. El Vaticano ha dicho que esta semana se llevarán a cabo varias otras reuniones con las delegaciones canadienses.

A principios de este mes, la Primera Nación Kapawe’no anunció el descubrimiento de 169 posibles tumbas sin marcar en la antigua Escuela de la Misión St. Bernard, en el sitio de la Misión Grouard. Las tumbas potenciales fueron identificadas usando un radar de penetración terrestre (GPR) e imágenes de drones, según informaron las autoridades. La Iglesia Católica abrió la Escuela de la Misión St. Bernard en 1894 y cerró en 1961, según el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación de Canadá.