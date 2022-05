(CNN) – Las autoridades sanitarias de varios países han detectado nuevos casos de la viruela del mono. Todas las organizaciones sanitarias instan a vigilar la enfermedad para evitar grandes propagaciones en el mundo.

Hasta el momento, hay 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono bajo investigación en 12 países, según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La situación está evolucionando y la OMS espera que se identifiquen más casos de viruela del simio a medida que se expande la vigilancia en países no endémicos”.

El Dr. Ashish Jha, coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, le dijo a ABC que no le sorprendería que Estados Unidos viera “algunos más” casos de viruela del simio en los próximos días.

“Pero siento que este es un virus que entendemos, tenemos vacunas contra él, tenemos tratamientos contra él y se propaga de manera muy diferente al SARS-CoV-2, no es tan contagioso como el COVID-19″, dijo,

Asimismo, sostuvo que “lo seguiremos muy de cerca y usaremos las herramientas que tenemos para asegurarnos de que podemos continuar evitando una mayor propagación y cuidando a las personas que se infectan”.

Reino Unido: Más de 20 casos

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) y la OMS reportaron que Reino Unido tiene entre 21 y 30 casos confirmados desde principios de mayo.

La mayoría de los casos en el Reino Unido son leves, afirmó el secretario de Sanidad británico, Sajid Javid. “Y puedo confirmar que hemos adquirido más dosis de vacunas que son eficaces contra la viruela del mono“, agregó.

Un alto funcionario de salud del Reino Unido le comentó a la BBC que la gente debería ser consciente de la viruela del mono, pero que el riesgo para la población en general “sigue siendo extremadamente bajo en este momento”.

“Creo que la gente debe estar alerta”, indicó Susan Hopkins, asesora médica en jefe de la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido.”Realmente queremos que los médicos estén alerta y envíen la prueba si están preocupados”.

La funcionaria dijo que, basándose en informes de África, la UKHSA sabe que ciertas personas tienen “mucho más riesgo de enfermedades graves, en particular las personas inmunodeprimidas o los niños pequeños“.

Si bien “no existe una vacuna directa para la viruela del simio”, dijo Hopkins, “estamos usando una forma de vacuna contra la viruela o una vacuna contra la viruela de tercera generación que es segura para las personas que son contactos de los casos”.

Italia: 5 casos

Según la OMS, en Italia hay entre 1 y 5 casos de viruela del mono. Hasta el viernes las autoridades sanitarias del país habían informado tres casos en total de casos en el país.

Portugal notifica hasta 30 infectados

En Portugal se han registrado entre 21 y 30 casos de esta infección hasta el 21 de mayo, según la OMS.

“Por definición, un brote ocurre siempre que tenemos un número de casos por encima de lo esperado y, en este caso, no lo esperábamos, es decir, nunca lo habíamos visto (en Portugal). No es normal ver casos de infección en humanos por el virus de la viruela del mono y, por tanto, es un brote. Ya tenemos 14 casos que cumplen la definición de brote”, manifestó Margarida Tavares, portavoz del Grupo de Trabajo sobre la Viruela del Mono.

Bélgica: Hasta 5 casos confirmados y varios sopechosos

En Bélgica, la OMS confirmó que hay entre 1 y 5 casos de viruela del mono y entre 1 y 5 casos sospechosos.

Países Bajos tiene entre 1 y 5 casos confirmados y ninguno bajo sospecha, de acuerdo a la OMS.

España confirma hasta 30 casos

Si bien el jueves de la semana pasada España recién confirmaba su primer caso del virus, la OMS reportó que este país ya tiene confirmados entre 21 y 30 casos de viruela del mono y hasta 10 casos están bajo sospecha.

Entre tanto, Canadá tiene confirmados hasta 5 casos de viruela símica y entre 11 y 20 casos sospechosos, según la OMS.

Francia, Alemania y Suecia anuncian sus primeros casos

Francia, Alemania y Suecia anunciaron este viernes sus primeros casos de la viruela del mono. Pero para el sábado, Francia había confirmado entre 1 y 5 casos de viruela del mono y tiene los mismos casos, entre 1 y 5, bajo sospecha, según la OMS.

La agencia de Salud Pública de Francia dijo que el primer caso sospechoso fue confirmado por las autoridades sanitarias el jueves en la región de Ile-de-France. Para el sábado, el país ya tenía confirmados entre 1 y 5 casos de viruela del mono y la misma cantidad de casos sospechosos, según la OMS.

Entre tanto, tanto Alemania como Suecia han reportado entre 1 y 5 casos confirmados cada uno, de acuerdo a la OMS.

Australia presenta un caso sospechoso

En Australia, la OMS confirmó que ya hay hasta 5 casos sospechosos de la enfermedad. El 20 de mayo, la oficina de Salud de Nueva Gales del Sur dijo que había identificado un caso probable de viruela del mono en una persona que había viajado recientemente a Europa.

Estados Unidos monitorea a 6 personas que pueden tener viruela del mono

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) están monitoreando a seis personas por posibles infecciones de viruela del mono después de que se sentaron cerca de un viajero infectado que tenía síntomas durante un vuelo de Nigeria al Reino Unido a principios de mayo. La OMS dice que en el país hay entre 1 y 5 casos confirmados.

Aunque los expertos dicen que la viruela del simio no es tan contagiosa como el COVID-19, el presidente Joe Biden dijo que todos deberían estar preocupados por la propagación de la viruela del simio, incluso mientras los científicos trabajan para aprender más sobre la propagación reciente.

“Todavía no me han dicho el nivel de exposición, pero es algo que debería preocupar a todos. Estamos trabajando arduamente para averiguar qué hacemos y qué vacuna, si es que hay alguna, podría estar disponible. Es preocupante que si se propagara, tendría consecuencias. Eso es todo lo que me dijeron”, indicó Biden a CNN.

En Estados Unidos, el último brote de viruela del mono registrado fue en 2003, cuando se informaron 47 casos confirmados y probables en seis estados: Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio y Wisconsin. “Ningún caso de infección por viruela del mono se atribuyó exclusivamente al contacto de persona a persona”, según los CDC.

Históricamente, los casos de viruela del simio generalmente se han informado en África Occidental o África Central, dijo Jennifer McQuiston, subdirectora de la División de Patógenos y Patología de Altas Consecuencias dentro del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los CDC.

“Tenemos un nivel de preocupación científica sobre lo que estamos viendo porque esta es una situación muy inusual“, dijo McQuiston a CNN.

“No lo vemos en los Estados Unidos o en Europa, y la cantidad de casos que se informan definitivamente está fuera del nivel normal de lo que veríamos“, añadió.