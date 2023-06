Este miércoles, la expresidenta Michelle Bachelet recibió un título honorífico en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en reconocimiento a sus destacados logros como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también como presidenta de nuestro país.

La ceremonia conocida como Encaenia, se lleva a cabo anualmente desde 1670 y es la ceremonia en la que la casa de estudios otorga títulos honoríficos a hombres y mujeres distinguidos, y se conmemora a sus benefactores.

La vicerrectora de la Universidad de Oxford y presidenta del Comité de Títulos Honoríficos, Irene Tracey, comentó que “Encaenia siempre es un día especial en el calendario de la Universidad y una maravillosa oportunidad para reconocer y celebrar los logros de las personas que han contribuido a nuestras vidas de muchas maneras”.

En esta oportunidad, la Universidad de Oxford le entregó el título honorífico ocho representantes de la ciencia, la política, el periodismo y el mundo académico.

Bajo esta línea, Tracey aseguró que estos ocho honorados “nos han educado, entretenido y cambiado el mundo y estamos encantados de que hayan aceptado hoy sus títulos honoríficos en Oxford”.

Honorary degrees were awarded to eight widely-esteemed individuals at Encaenia today 🎓

Congratulations to:

– Prof @francesarnold

– @mbachelet

– @bbclysedoucet

– Prof @FurberSteve

– Prof Paul Gilroy

– Val McDermid

– Prof Malik Peiris

– Prof Sir @simon_schama pic.twitter.com/mAUus1JPNp

— University of Oxford (@UniofOxford) June 21, 2023