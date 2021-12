Este jueves, los países de la Alianza Atlántica indicaron estar "gravemente preocupados por la sustancial concentración militar rusa, no provocada e injustificada en las fronteras de Ucrania". En referencia a las demandas del Kremlin para que su ex república no se una a la Alianza, la OTAN indicó que su relación con Kiev "atañe solo a Ucrania y los 30 aliados".