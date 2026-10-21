Oposición argentina rechaza insultos de Javier Milei a Pedro Sánchez: “Nos avergüenza”

(EFE) — Personalidades de la oposición al Gobierno de Javier Milei en Argentina rechazaron este miércoles las declaraciones e insultos del mandatario durante su visita a España y dijeron sentir “vergüenza”.

“Milei nos avergüenza en España”, expresó el expresidente Alberto Fernández (2019-2023), que consideró el modo de actuar del mandatario como “penoso”.

“El rey (Felipe VI) no lo recibe. Trata de dictador al presidente (del Gobierno español, Pedro Sánchez). Su socio de Vox (Santiago Abascal) lo confirma con una videollamada. Descubre que si insulta a periodistas en España, ellos se molestan”, añadió Fernández a través de X, en referencia a los ataques de Milei contra el presidente del Ejecutivo de España e informadores españoles.

Milei nos avergüenza en España.

El Rey no lo recibe.

Trata de dictador al presidente.

Su socio de VOX lo conforma con una videollamada.

Descubre que si insulta a periodistas en España ellos se molestan porque no toman 🍼🍼🍼.

Penoso!!! https://t.co/tz2fnuEaq6 — Alberto Fernández (@alferdez) October 21, 2026

La diputada peronista Cecilia Moreau, por su parte, presentó un proyecto ante la Cámara de Diputados en rechazo a las declaraciones contra Sánchez, a quien Milei llamó “impresentable dictador”, y advirtió sobre “el impacto adverso que dichas expresiones generan en los históricos vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y de cooperación que unen a la República Argentina con el Gobierno de España”.

“No en nombre del pueblo argentino“, agregó Moreau, al apuntar: “No podemos permitir que los intereses de 47 millones de argentinos queden subordinados a los cálculos electorales, las amistades partidarias y la negligencia de un presidente irresponsable“.

En plena precampaña para las elecciones del 29 de noviembre en España, el mandatario argentino se reunió este miércoles con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), una de las principales opositoras a Sánchez, y mantuvo una videollamada con el líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, a quien dijo que “no hay nada más divertido que patear culos zurdos”.

El presidente también insultó a una periodista española de la Cadena SER, a la que llamó “intelectualmente corta y miserable política“, después de que le preguntara si creía que su visita le resultaba incómoda al Partido Popular y a Vox.

“No lo quiere atender nadie, así que tengan cuidado porque primero te dan el golpecito en la espalda y después, cuando se ven las consecuencias que el plan económico está produciendo en Argentina, ni sus amigos de ultraderecha lo quieren recibir allá”, expresó en el Congreso argentino la diputada Myriam Bregman, líder del principal partido de izquierda en Argentina.

También se mostró avergonzado por la actitud de Milei en España Ricardo Alfonsín, exembajador argentino en Madrid e hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989).

“Qué mal que nos hace quedar Milei. Espero que en España no crean que todos somos así”, dijo Alfonsín, y agregó: “No naturalicemos estas cosas”.