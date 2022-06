(EFE) – La guerra en Ucrania alcanzó hoy los 100 días, con un nuevo paquete de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea (UE) y con la percepción desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que de este conflicto nadie saldrá ganador.

Los 100 días que han pasado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el pasado 24 de febrero, han supuesto semanas de “sufrimiento, devastación y destrucción a escala masiva” que han dejado un tercio de la población ucraniana dependiente de la ayuda humanitaria.

“Esta guerra no tendrá ganador, y en lugar de ello hemos sido testigos de lo mucho que se ha perdido: vidas, hogares, trabajos y prosperidad”, indicó el coordinador de Naciones Unidas para Ucrania, Amin Awad, con motivo de los cien días de conflicto.

En rueda de prensa desde Kiev, Awad recordó que al menos 15,7 millones de personas en Ucrania, equivalentes a un tercio de la población de ese país, “requieren urgentemente asistencia y protección“.

Más sanciones europeas

La Unión Europea adoptó este viernes definitivamente el sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, que incluye un embargo al petróleo ruso que llega por vía marítima y contempla excepciones para el que llega por oleoducto a países sin acceso al mar como Hungría, República Checa o Eslovaquia.

“Con el paquete de hoy estamos aumentando las limitaciones en la capacidad del Kremlin de financiar esta guerra imponiendo más sanciones económicas. Prohibimos la importación de petróleo ruso hacia la UE y con ello cortamos una enorme fuente de ingresos para Rusia“, dijo el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

La medida principal es una prohibición a la importación de crudo y productos petrolíferos de Rusia en la UE, que entrará en vigor dentro de seis meses para el crudo y de ocho meses para otros productos refinados, según indicó el Consejo.

Se incluye, no obstante, una excepción temporal, para la que de momento no se ha fijado un plazo, para las importaciones que llegan a través de oleoductos para aquellos países que “debido a su situación geográfica sufren de una dependencia específica de los suministros rusos y no tienen opciones alternativas viables“, dijo el Consejo.

Los requisitos de Ucrania para la victoria

El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano enumeró hoy los tres requisitos para que Ucrania gane la guerra: sanciones, armamento y el estatus de candidato hacia la plena adhesión a la Unión Europea (UE).

“Los principales pilares para nuestra victoria siguen siendo los mismos: máxima presión sancionadora sobre Rusia, suministro de las armas necesarias y concesión a Ucrania del estatus de candidato en el camino hacia la plena adhesión a la UE”, señala el comunicado, recogido por la agencia Ukrinform.

Subraya que “para detener los crímenes de Rusia contra el pueblo ucraniano”, la destrucción de la economía ucraniana y “el chantaje al mundo entero” con la hambruna, “debe continuar el apoyo constante a Ucrania“.

Rusia mantiene sus objetivos

El Kremlin insistió este viernes, cuando se cumplen los 100 días desde el inicio de la campaña militar en Ucrania, que conseguirá “todos los objetivos” de su “operación militar especial”.

“Muchas localidades han sido liberadas de fuerzas ucranianas pronazis y elementos directamente nacionalistas y se han creado posibilidades para que vuelvan la vida pacífica”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que uno de los objetivos prioritarios de la campaña militar es la “protección de la gente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk“.

Parte de la guerra

El Ejército ruso ha sufrido “pérdidas significativas” en la ciudad de Popasna, en el sureste de Ucrania, según el último parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Esas pérdidas alcanzan al menos al 50 % de los efectivos rusos que combaten en esa urbe de la región de Lugansk, de acuerdo con el parte castrense publicado en Facebook, que añade que continúa la batalla también en el centro de la ciudad oriental de Severodonetsk.

En esa zona, las tropas rusas siguen disparando contra las posiciones ucranianas e infraestructuras civiles, y los aviones de asalto lanzaron ataques aéreos.

Refugiados

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) modificó hoy el método de contabilidad de los refugiados ucranianos en el resto de Europa tras la invasión rusa, y ahora calcula que son 4,71 millones, con Polonia como el principal país de acogida.

Hasta ahora, ACNUR calculaba el número de refugiados con el dato de personas que cruzaban la frontera de Ucrania con los países vecinos (6,9 millones en la actualidad), pero muchos de esos ucranianos pueden haber regresado (ha habido 2,3 millones de movimientos de regreso a través de esas mismas vías).

De los 4,7 millones de refugiados ucranianos en Europa, 1,14 millones están en Polonia, 1,04 millones en Rusia, 780.000 en Alemania, 361.000 en la República Checa, 125.000 en Italia y 109.000 en España, principales países de acogida.

ACNUR indica que 2,92 millones de refugiados ucranianos se benefician de algún tipo de mecanismo de protección especial en los países de acogida.

Pese a la reducción de las cifras correspondientes a los nuevos cálculos, la crisis de refugiados continúa siendo la más grave en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.