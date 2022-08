(EFE- CNN Chile) – La ONU elevó este lunes a US$ 4.300 millones su solicitud de fondos para ayuda humanitaria en Ucrania durante este año, unos US $2 mil millones más de lo que había pedido el pasado abril a los donantes.

Según la organización, ese aumento responde al empeoramiento de la situación en el país y a las perspectivas de un invierno muy difícil debido a la destrucción de viviendas y a la falta de acceso a gas y electricidad en muchos lugares como resultado de daños en infraestructuras.

En total, Naciones Unidas calcula que al menos 17,7 millones de personas -más de la cuarta parte de la población de Ucrania- necesitará ayuda humanitaria durante los próximos meses.

Se trata de 2 millones de personas más de lo previsto anteriormente y, según la coordinadora humanitaria de la ONU en el país, Denise Brown, la situación podría agravarse cuando llegue el frío.

“Tememos que sea todavía peor durante el invierno, dado que probablemente más gente se desplace desde zonas donde no tienen acceso a gas, combustible o electricidad para calentar sus hogares”, señaló Brown en un comunicado.

“Durante los últimos cinco meses, hemos visto cómo las organizaciones humanitarias locales, nacionales e internacionales han unido esfuerzos en toda Ucrania para aumentar la escala y el alcance de las operaciones y brindar asistencia a más de 11 millones de personas. La realidad es que más personas necesitan apoyo”, agregó.

Hasta ahora, los donantes han facilitado US $ 2.380 millones para dar asistencia humanitaria a Ucrania, un apoyo “sin precedentes”, según la ONU, que animó a la comunidad internacional a seguir respaldando a la población del país.

Además, Naciones Unidas volvió a reclamar a las partes del conflicto acceso seguro y sin trabas para los trabajadores humanitarios.

“Desde el inicio de la guerra, el acceso ha sido extremadamente complicado en áreas fuera del control del Gobierno de Ucrania“, señaló Brown, que recordó que las partes, según la legislación humanitaria internacional, tienen la obligación de asegurar que se puede dar apoyo a todos los civiles que lo necesitan.

JUST OUT: Revised Ukraine Flash Appeal

As the war in continues, we estimate that US$4.3 billion is required to sustain life-saving operations in #Ukraine until the end of the year.

— UN Humanitarian (@UNOCHA) August 8, 2022