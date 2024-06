ONU: Más de 625.000 niños y niñas de Gaza llevan más de 8 meses sin acceso a educación

(EFE) – La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) alertó este viernes de que más de 625 mil niños en Gaza llevan más de ocho meses privados de su derecho a la educación a causa de la ofensiva israelí en la Franja que sigue sin cesar.

“Las actividades de juego y aprendizaje proporcionadas por los equipos de UNRWA son fundamentales para preparar a los niños para regresar a la escuela y restaurar su derecho a la educación”, indicó la UNRWA en su cuenta X.

El Ministerio de Educación palestino se vio obligado a suspender el curso escolar el pasado 6 de noviembre por la intensidad de los ataques israelíes y advirtió de que más de 6.400 estudiantes y más de 100 académicos han muerto desde el inicio de la invasión israelí.

More than 625,000 children in #Gaza have been out of school for over 8 months – 300,000 of them were @UNRWA students before the war

Play and learning activities provided by @UNRWA teams are critical in preparing children to get back to school and restore their right to education pic.twitter.com/lRTbSFpYFW

— UNRWA (@UNRWA) June 28, 2024