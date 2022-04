(CNN) —La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió que se investiguen de manera independiente los crecientes informes de violaciones y violencia sexual contra mujeres y niños ucranianos durante la invasión rusa del país.

Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, una entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, pidió una respuesta humanitaria “sensible al género” durante un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) en la ciudad de Nueva York.

“La combinación del desplazamiento masivo, con la gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos, ha levantado todas las banderas rojas“, señaló Bahous.

Las denuncias de violación y violencia sexual “deben investigarse de forma independiente para garantizar la justicia y la rendición de cuentas“, señaló la autoridad. También existe un mayor riesgo de trata de personas en los cruces fronterizos, donde las mujeres jóvenes y adolescentes no acompañados corren un riesgo particular, agregó.

Informes de violencia sexual y otros crímenes de guerra por parte de las tropas rusas han surgido de áreas recuperadas por las fuerzas ucranianas, incluido Bucha, un suburbio de la capital, Kiev.

🇺🇳 @unwomenchief Sima Bahous expressed deep concerns about the increasing reports of rapes and sexual violence in #Ukraine . She reiterated SG @antonioguterres ’ call for immediate cessation of hostilities and withdrawal of Russian troops. pic.twitter.com/GiOKGORyeq

“This war must stop and it must stop now”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planteó el tema durante un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 5 de abril, un día después de una visita a Bucha.

“Las mujeres fueron violadas y asesinadas frente a sus hijos. Les arrancaron la lengua solo porque el agresor no escuchó lo que quería de ellas”, dijo. “Esto no es diferente de otros terroristas como ISIS. Y aquí lo hace un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, también habló sobre la violencia sexual por parte de las tropas rusas el 5 de abril. Blinken dijo que las imágenes de Bucha no eran evidencia del “acto aleatorio de una unidad rebelde”, sino de una “campaña deliberada para matar, torturar, violar, cometer atrocidades“.

Bahous habló a su regreso de Moldavia, donde observó la respuesta humanitaria en los refugios temporales para las personas que huyen de Ucrania. Hay aproximadamente 95 mil ucranianos alojados en Moldavia hasta la fecha, detalló la directora ejecutiva de ONU Mujeres.

“La respuesta sensible al género y centrada en los sobrevivientes debe estar en el centro de toda acción humanitaria”, afirmó. A pesar de la amenaza de violencia, “las mujeres continúan sirviendo y dirigiendo a sus comunidades y apoyando a los desplazados internos”, agregó.

“Las mujeres representan el 80 % de todos los trabajadores de la salud y la atención social en Ucrania, y muchas de ellas optaron por no evacuar”, dijo. “Escuché de las mujeres en los refugios que ellas también están asumiendo roles de liderazgo y apoyando la respuesta de los refugiados en los países de acogida”.

Pero las mujeres siguen estando en gran medida ausentes de cualquier esfuerzo de negociación actual, recalcó Bahous, quien pidió al Consejo de Seguridad de la ONU y a todos los estados miembros de la ONU que “garanticen la participación significativa de mujeres y niñas, incluso de grupos marginados, en todos los procesos de toma de decisiones, paz, diplomacia”.

While in #Moldova, I visited centers for refugees from #Ukraine.The vast majority are women,children & the elderly desperately longing to go home.@UN_Women is working with the @UN System & partners to provide protection & essential services.

But the biggest need is for peace. pic.twitter.com/hN5eSPLVYW

— Sima Bahous (@unwomenchief) April 11, 2022