La Organización de las Naciones Unidas anunció que no podrán ingresar ayuda a la Franja de Gaza, ya que no hay suficiente combustible para la distribución y no pueden comunicarse con sus funcionarios en el lugar debido a que las líneas de telefonía e Internet siguen caídas. “Mañana no habrá ninguna operación de ayuda transfronteriza en el cruce de Rafah. La red de comunicaciones en Gaza está caída porque no hay combustible. Esto hace imposible gestionar o coordinar los convoyes de ayuda humanitaria”, escribió en X la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

