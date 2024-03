(EFE) – El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este lunes, por primera vez y tras cuatro intentos fallidos previos, una resolución en la que se pide inequívocamente un alto el fuego en la guerra de Gaza.

El conflicto entre Israel y Hamás en el territorio ha cobrado la vida de 32.000 personas en menos de seis meses.

La resolución fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos, y al aprobarse suscitó los aplausos de la sala, cosa que raramente sucede.

En ella, el Consejo “pide un alto el fuego inmediato durante el mes de ramadán (que termina el 9 de abril) y que conduzca a un alto el fuego duradero”, al tiempo que pide -pero no lo vincula- “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes” en manos de Hamás.

El secretario general de la ONU, António Guterres, valoró la resolución y expresó que el fracaso de su implementación “sería imperdonable”

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024