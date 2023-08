(EFE) – La ONU va a apoyar las escuelas clandestinas para niñas en Afganistán, así como también financiará y patrocinará la educación por internet para todas las niñas obligadas a abandonar el sistema educativo tras la escuela primaria.

El Enviado de Naciones Unidas para la Educación Global, el británico Gordon Brown, ofreció este martes una rueda de prensa virtual, con ocasión del segundo aniversario de la toma del poder de los talibanes, en la que se centró en los esfuerzos para revertir la orden del régimen talibán de excluir a las niñas de la escuela secundaria y la universidad.

“Vamos a financiar y patrocinar el aprendizaje por internet y vamos a apoyar las escuelas clandestinas, así como apoyaremos la educación de las niñas obligadas a abandonar Afganistán”, dijo Brown, que no quiso dar detalles sobre esas escuelas secretas “por miedo a que las cierren”, pero especificó que “varias organizaciones están apoyando a estas escuelas clandestinas”.

In the past two years, over 50 edicts, orders and restrictions have been put into place in #Afghanistan.

The Taliban have left no aspect of women’s life untouched, no freedom has been spared.

Read and share the stories of Aghan women: https://t.co/PuONTEU9ud pic.twitter.com/Al2GZrZ1hJ

— UN Women (@UN_Women) August 15, 2023