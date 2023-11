(CNN) – La principal agencia de ayuda de las Naciones Unidas que opera en Gaza advirtió este miércoles que “toda su operación está ahora al borde del colapso“.

El jefe de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNWRA), Philippe Lazzarini, advirtió que “a finales de hoy, alrededor del 70% de la población de Gaza no tendrá acceso a agua potable“, en un post en X, anteriormente conocido como Twitter.

La UNRWA está albergando a unas 780 mil personas en más de 150 instalaciones superpobladas, incluso cuando los servicios básicos se han desmoronado. Ayer, la agencia dijo que un total de 102 trabajadores humanitarios de la UNRWA habían muerto y otros 27 habían resultado heridos en Gaza desde que comenzó la guerra de Israel con Hamás.

“Tener combustible solamente para camiones ya no salvará vidas. Esperar más tiempo costará vidas“, añadió Lazzarini.

Our entire operation is now on the verge of collapse.

By the end of today, around 70 % of the population in #Gaza won’t have access to clean water.

To have fuel for trucks only will not save lives anymore. Waiting longer will cost lives.

