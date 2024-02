(EFE) – Una operación a gran escala como la que Israel parece estar preparando en Rafah, el último “reducto” sin combates a gran escala en la franja de Gaza, sería “catastrófica” y causaría “un desastre humanitario inimaginable”, aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Puedes ver el miedo en las caras de la gente”, aseguró desde la propia Rafah el representante de la OMS en los territorios palestinos, Rik Peeperkorn, en rueda de prensa telemática.

Recordó que, antes del conflicto, Rafah era una localidad tranquila, de unos 30 mil habitantes, que ahora acoge a más de 1,5 millones de desplazados de zonas más al norte de la franja devastadas por los ataques israelíes.

“Están hacinados por todas partes, en un espacio muy pequeño donde han construido muchos refugios temporales”, subrayó el experto.

En esa zona, como en otras de Gaza, el sistema sanitario está “al borde del colapso”, con solo tres hospitales en funcionamiento, aunque se han creado otros tres de campaña para ampliar en la medida de lo posible la atención a heridos y enfermos.

“Los hospitales están completamente saturados, con escasos suministros y los trabajadores sanitarios, sin casi contacto con sus familias, necesitan un descanso”, describió Peeperkorn.

Civilians killed, orders to evacuate people seeking shelter, the northern wall demolished: I am alarmed by what is reportedly happening at Nasser Medical Complex in #Gaza after being under siege for around a week.

Hostilities have reportedly destroyed storage facilities for…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 14, 2024