(EFE/CNN Chile) – La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.

Desde principios de año, la cifra de contagios y muertes reportadas se ha ido reduciendo a nivel global: en la última semana de abril, la OMS confirmó 630 mil casos en el mundo y 3.500 muertes, cuando en enero se superaban los 1,3 millones de positivos y los 14 mil fallecidos, en parte a causa de la ola en China.

Adhanom recalcó que esta noticia “no significa que el COVID-19 haya terminado de ser una amenaza para la salud mundial. La semana pasada, la enfermedad cobró una vida cada tres minutos, y esas son solo las muertes que conocemos”.

“Mientras hablamos, miles de personas en todo el mundo están luchando por sus vidas en unidades de cuidados intensivos y millones más continúan viviendo con los efectos debilitantes de la condición post-covid. Este virus llegó para quedarse. Sigue matando, cambiando y existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos de casos y muertes“, agregó.

En esta línea, afirmó que “lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente de que el COVID-19 no es nada de lo que preocuparse. Esto significa que es hora de que las naciones hagan la transición del estado de emergencia a la gestión del COVID-19 junto con otras enfermedades infecciosas”.

“Hago hincapié en que esta no es una decisión repentina, es una decisión que se ha considerado cuidadosamente durante algún tiempo, que ha sido planificada y tomada sobre la base de un análisis cuidadoso de los datos. Si es necesario, no dudaré en convocar a otro Comité de Emergencia si el COVID-19 pone una vez más en peligro a nuestro mundo“, cerró la autoridad internacional.

"It is therefore with great hope that I declare #COVID19 over as a global health emergency.

However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat.

