El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, anunció durante esta jornada en rueda de prensa que hasta el momento se han reportado 42.708 casos diagnosticados de coronavirus solo en China, y el número de muertos superó los 1.017 solo en ese país.

108 personas murieron a causa del virus en China continental el lunes, lo que eleva la cifra total de muertes a 1.018, confirmó la Comisión Nacional de Salud de China.

Dos personas murieron fuera de China continental, en Hong Kong y Filipinas. Casi 4.000 pacientes infectados en China continental han sido curados y dados de alta del hospital, aseguraron las autoridades.

Adhanom también aseguró que se han registrado 393 casos fuera de China, en 24 países, y una muerte, a las 6:00 hora de Ginebra (donde se encuentra la organización) el martes. El total lleva la cifra de muertos mundial en 1.018 y 43.101 casos diagnosticados, según la OMS.

El Director General de la OMS también anunció que el coronavirus en adelante se llamaría COVID-19 y que una vacuna podría estar lista en 18 meses.

“Tenemos que invertir en preparación”, dijo, y agregó que los países más ricos deberían ayudar a invertir en países con un sistema de salud más débil.

Junto con esto, agregó que cree la existencia de una “posibilidad realista” de detener el coronavirus de Wuhan.

