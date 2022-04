(CNN) — Se han identificado al menos 169 casos de hepatitis aguda en niños de un mes a 16 años en un brote que ahora involucra a 11 países, dijo el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre los casos de hepatitis aguda, al menos un niño ha muerto y 17 niños han requerido trasplantes de hígado, dijo la organización en un comunicado de prensa.

“Todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado, pero no se detectan”, dijo la OMS en un comunicado. “Si bien el adenovirus es una hipótesis posible, se están realizando investigaciones para determinar el agente causal”.

El síndrome clínico “entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas”, según el comunicado. Muchos casos reportaron síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos “que precedieron a la presentación con hepatitis aguda severa”, así como niveles elevados de enzimas hepáticas o alanina, aminotransaminasa e ictericia.

La mayoría de los casos informados no tenían fiebre, dijo la OMS, y los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda, como los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, no se han detectado en ninguno de estos casos.

La hepatitis es la inflamación del hígado, un órgano vital que procesa los nutrientes, filtra la sangre y ayuda a combatir las infecciones. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada.

La mayoría de las veces, la hepatitis es causada por un virus, y los adenovirus son un tipo común de virus que se transmite de persona a persona y que puede causar una variedad de enfermedades leves a más graves. Pero estos virus rara vez se informan como causa de hepatitis grave en personas sanas.

La OMS dijo que la investigación sobre la causa debe centrarse en factores como “una mayor susceptibilidad entre los niños pequeños después de un nivel más bajo de circulación de adenovirus durante la pandemia de COVID-19, la posible aparición de un nuevo adenovirus, así como el SARS-CoV-2 coinfección”.

La mayoría de los casos, 114, se informaron en el Reino Unido. Ha habido 13 casos en España, 12 en Israel, nueve en Estados Unidos y un número menor de casos confirmados en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Noruega, Francia, Rumanía y Bélgica, según la OMS.

El jueves, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. emitieron un aviso de salud que alertó a los proveedores de atención médica y a las autoridades de salud pública sobre una investigación sobre casos agudos de hepatitis con causas desconocidas.

Los proveedores de CDC recomendaron considerar la prueba de adenovirus en niños con hepatitis cuando se desconoce la causa, y agregaron que analizar la sangre en su totalidad, no solo el plasma sanguíneo, puede ser más sensible.